Ідеальний вибір для теплої пори року: які переваги мають тверді парфуми

Сухі парфуми мають безліч переваг та є особливо практичними в теплу пору року, адже в спеку важливо мати можливість швидко оновити аромат та підвищити його стійкість.

Чому варто обирати тверді парфуми навесні чи влітку, розповідає Life 24.

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Натуральність твердих парфумів

Тверді парфуми створюються із природних масел, восків та інших рослинних компонентів. Натуральні інгредієнти – чудовий вибір для теплої пори року, адже так менше шансів отримати подразнення шкіри чи алергічну реакцію.

Разом з тим сухі парфуми можна вважати в деякому роді доглядовою косметикою, адже вони непогано зволожують шкіру, що теж важливо для весни та літа.

Легкість носіння

На відміну від громіздкого флакона, невелике упакування твердих ароматів можна легко покласти в сумочку або клатч і не боятися розбити скло чи перевищити температуру для зберігання.

Як виглядають тверді парфуми: дивіться фото

Такі парфуми також зручно використовувати для поїздок та подорожей. Крім того, зазвичай їхня упаковка зроблена з металу і виглядає дуже стильно.

Багатофункціональність

Тверді парфуми можна використовувати не тільки за призначенням. До прикладу, нерідко в складі твердих духів є шимер, який надає шкірі гарне сяйво, що точно буде неперевершено виглядати в теплу пору року.

Водночас можна нанести трохи такого аромату на гребінець і проведи ним по кінчиках волосся. Такий незвичайний спосіб допоможе створити вишуканий запах, який радуватиме весь день та особливо вдало розкриватиметься під сонячними променями.