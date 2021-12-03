Учень не робить домашнє завдання: його мама проти "повного робочого дня"

Мама поділилась у тіктоці думкою щодо домашнього завдання свого сина. Її не дуже цікавлять оцінки.

Жінка не змушує свого сина вчитись, оскільки вважає, що життя надто коротке, аби його витрачати на домашнє завдання. Тому, якщо син не хоче його робити, вона не змушує.

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Жінка не звертає увагу на навчання сина

Лінн повідомила, що вона не вимагає від свого сина вчитись. Жінка вважає, що час проведений у школі – це як повний робочий день, і змушувати дітей вчитись ще вдома – це жорстоко.

У мене вдома домашні завдання завжди були необов'язковими. Останнє, чого я хочу навчити свою дитину, яка розвивається, це тому, що вона повинна брати роботу з собою додому, вчитись і гратись дві години ввечері, – розповідає дівчина.



Мама не змушує сина робити домашнє / Скриншот з відео

Перш за все жінка хоче, щоб її син вмів встановлювати межі у спілкуванні з людьми і збалансувати своє життя: відпочинок та роботу. У коментарях батьки розділились на два табори: дехто засуджував маму, а хтось, навпаки, підтримав такий підхід.

"Я згоден з вами на 100 відсотків, особливо такі молоді! Вони проводять 6 – 8 годин у школі. Дайте їм перерву!"

"Це цілком погоджено, вони проводять цілий день у школі, навіщо їм це".

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