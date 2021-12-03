Женщина не заставляет своего сына учиться, поскольку считает, что жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на домашнее задание. Поэтому если сын не хочет его делать, она не заставляет.

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Женщина не обращает внимание на обучение сына

Линн сообщила, что она не требует от своего сына учиться. Женщина считает, что время, проведенное в школе – это как полный рабочий день, и заставлять детей учиться еще дома – это жестоко.

У меня дома домашние задания всегда были необязательными. Последнее, чему я хочу научить своего развивающегося ребенка, это потому, что он должен брать работу с собой домой, учиться и играть два часа вечером, – рассказывает девушка.



Мама не заставляет сына делать домашнее / Скриншот с видео

Прежде всего, женщина хочет, чтобы ее сын умел устанавливать границы в общении с людьми и сбалансировать свою жизнь: отдых и работу. В комментариях родители разделились на два лагеря: некоторые осуждали маму, а кто-то, наоборот, поддержал такой подход.

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"Я согласен с вами на 100 процентов, особенно такие молодые! Они проводят 6 – 8 часов в школе. Дайте им перерыв!"

"Это согласовано, они проводят целый день в школе, зачем им это".

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