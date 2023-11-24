Зараз існує багато варіантів, як провести вільний час і подкасти – один із них. Про нові українські подкасти, які варто прослухати – читайте у тексті 24 Каналу.

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Новини, від яких не хочеться здохути

Спільний подкаст фактчекінгового проєкту VoxCheck та медіа конструктивної журналістики #ШоТам. Журналісти й фактчекери не просто фокусуються на перевірених і позитивних новинах, а й розповідають, як повторити ці кейси у ваших громадах. А ще діляться кумедними історіями фейків. Це подкаст для тих, хто не просто цікавиться успіхами України, а й шукає, як їх примножити.



Подкаст про позитивні новини / Обкладинка подкасту

Книгосховище

Книжки – це добрі друзі, до яких ми звертаємось, коли нам добре та погано. Під час війни ми продовжуємо читати.



Подкаст про книги / Обкладинка подкасту

На які книги варто звернути увагу зараз, а про які краще забути назавжди? Як змінюється сучасна українська література під впливом війни? Ці та інші питання авторка подкасту Олена Гусейнова обговорює з відомими письменниками, видавцями, критиками, літературознавцями та іншими гостями "Книгосховища".

Шит ай ноу Лайв

Щоразу на слухачів чекають абсолютно різні теми: від корупції й біблії до міських легенд, сучасних інфлюенсерів, диктаторів, відпустку та секти. Засновники подкасту Кріс Косик та Діма Малєєв говорять про все, що цікаво та незрозуміло. І для цього їм не потрібно бути експертами. А ще це діалог на відстані, адже Діма – в США, а Кріс – в Україні.



Подкаст на різні теми / Обкладинка подкасту

Асиметрія

Подкаст Емми Антонюк та "клятого раціоналіста" Артема Албула. Про речі, які нас різнять і поєднують. Про різні погляди на світ і його складові. Про любов, секс, красу та історію браузера. Власне, про все, що відбувається з кожним і кожною з нас. Ідеально підійде для тих, хто цінує відвертість та прямолінійність авторів.



Подкаст про різні речі / Обкладинка подкасту