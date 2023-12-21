24 Канал зібрав добірку українських пісень, що просякнуті духом Різдва та допоможуть створити відповідну святкову атмосферу.

До теми Для зимового настрою: добірка музики, що створить ідеальну святкову атмосферу

Христина Соловій – Народився Бог на санях

"Народився Бог на санях" – це колядка, яку написав український літератор Богдан-Ігор Антонич. Слова його твору поклала на музику молода та талановита виконавиця Христина Соловій. Це гарна та мелодійна пісня, що просякнута духом Різдва.

Христина Соловій – Народився Бог на санях: дивіться відео онлайн

ДахаБраха – Дівка Марусечка

Це стародавня українська щедрівка у виконанні всесвітньо відомого українського гурту "ДахаБраха". Пісня зачаровує своїми етномотивами та точно передає атмосферу зимових свят.

ДахаБраха – Дівка Марусечка: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль – Нова радість стала

Українська зірка попсцени має цілий плейлист з різдвяними піснями. Однак найвідоміша колядка у її виконанні – це "Нова радість стала". Тіна Кароль заспівала її у запальній манері, що неодмінне підійме настрій та додасть святкової атмосфери.

Тіна Кароль – Нова радість стала: дивіться відео онлайн

Ot VINTA – Це Різдво!

Ot Vinta – рівненський гурт, один із лідерів української рокабілі-сцени. У своїй творчості музиканти активно використовують український фолк і через це назвали жанр свого виконання "украбілі". Їхня пісня "Це Різдво!" – драйвова святкова мелодія, котра з легкістю запалить серця слухачів та не дасть сумувати нікому.

Ot VINTA - Це Різдво!: дивіться відео онлайн

KOZAK SYSTEM vs. БАНИТА БАЙДА – Різдвяна Балада

Гурт "Kozak System" вдихнули нове життя у трек кінця 1980-х років – "Різдвяну баладу", яка була створена гуртом "Банита Байда", а згодом виконувалася колишнім учасником "Банити", автором музики Дмитром Добрим-Вечором разом з його власною групою “Вій”.

KOZAK SYSTEM vs. БАНИТА БАЙДА – Різдвяна Балада: дивіться відео онлайн

Це доволі нестандартний різдвяний трек, що за словами музикантів, "відводить нас від простого святкування Різдва і заглиблює в контекст України в цьому Різдві". Гурт каже, що це твір, який символізує Різдво самої України, народження нової країни.