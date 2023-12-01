Щоб у цій всій святковій метушні створити ідеальну атмосферу, можна ввімкнути улюблену зимову музику. 24 Канал зібрав добірку пісень, які допоможуть створити відповідний настрій, щоб ви могли не витрачати дорогоцінний час і одразу насолоджуватися зимовими клопотами.

До теми "Назад у дитинство": добірка зимових пісень з нотками ностальгії

Sia – Snowman

Це пісня австралійської співачки Sia, яка хоч і була випущена ще у 2017 році, залишається одним з найпопулярніших зимових сінглів. Усе завдяки тікток, де 2020 року став вірусним тренд під цю композицію. Щозими мільйони користувачів знімають свої відео під "Snowman".

Sia – Snowman: дивіться відео онлайн

ABBA – Happy New Year

Ця новорічна пісня шведського гурту ABBA стала своєрідною новорічною класикою. Взимку її можна почути по радіо та телебаченню, у соцмережах. Хоч сенс композиції й не сповненим суцільним позитивом та лише радісними мотивами, без неї вже неможливо уявити зимові свята.

ABBA – Happy New Year: дивіться відео онлайн

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree

Цю різдвяну пісню випустили ще у 1958 році. З того часу вона не втрачає своєї популярності – саме ця пісня лунає в уже класичному для свят фільмі "Сам удома", а також її переспівувало безліч виконавців, зокрема зірки сучасності Кейсі Масгрейвз і Каміла Кабелло, Джастін Бібер.

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree: дивіться відео онлайн

KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво

З 2020 року не втрачає своєї популярності й трек Марина Круть. Без нього фактично більше неможливо уявити зиму в Україні. Це і не дивно, адже композиція нагадує про найважливіше – затишок сімейного святкування, який, на жаль, далеко не всі українці можуть собі дозволити.

KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво: дивіться відео онлайн

Tember Blanche – Як день посуне ніч

Цей затишний та теплий трек нагадує кожному з нас, що "нелогічно щороку циклічно чекати на зиму лиш заради січня".

Tember Blanche – Як день посуне ніч: дивіться відео онлайн

Як кажуть учасники інді-поп дуету, ця пісня про те, що ми повинні цінувати кожну мить свого життя. І неважливо, чи надворі холодно, чи тепло. Не має жодного значення, яка зараз пора року за вікном. Не треба чекати, коли "стане краще" – настав час навчитися жити тут і зараз.