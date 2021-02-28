Улюблені вина величних людей: що полюбляли Мерилін Монро, Вінстон Черчилль та Наполеон

Хороше вино – вірний друг і напарник багатьох великих особистостей. Мерилін Монро, Сальвадор Далі, Вінстон Черчилль, Наполеон – усі вони любили цей благородний напій.

Ми розповімо вам про улюблені вина відомих людей, які змінили наш світ.

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Вінстон Черчилль – шампанське

Сер Вінстон Черчилль був запеклим любителем коньяку. Але він відкрив для себе ще одну пристрасть – шампанське. Політик зізнався, що не уявляє своє життя без нього.

"Не можу жити без шампанського. Після перемоги я його заслуговую, а після поразки я його потребую", – одна із крилатих фраз Вінстона Черчилля.

Колекція шампанського, створена в честь Вінстона Черчилля / Фото Pol Roger

Пінта шампанського (0,568 літра) Pol Roger під час ланчу – обов’язковий ритуал, який він старався не пропускати. Існують неймовірні здогадки, що за своє життя Вінстон Черчилль випив аж 42 тисячі пляшок шампанського. Оце так віддана любов!

Бенджамін Франклін – мадера

Несподівано, але улюбленим напоєм американського політика стала мадера – кріплене вино із Португалії. Відомо, що саме воно було в келихах на святкуванні прийняття Декларації незалежності США.

Свого часу винороби віддали шану видатним діячам США за їхню любов до мадери. Вони створили спеціальну колекцію вин із портретами президентів та видатних місць, де творилася американська нація.

Вина із цієї колекції / Фото rarewineco

Мерилін Монро – шампанське

Знаменита поп-діва була палкою прихильницею ігристого вина. Щоправда, дослідники досі не знають, яке шампанське було фаворитом для Мерилін. Вони припускають, що це або Dom Perignon 1953 року, або Piper-Heidsieck – ним зазвичай пригощають на церемоніях "Оскар".

Мерилін Монро разом із Марлоном Брандо / Фото Getty Images

Наполеон – бургундське вино

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Алкогольні уподобання французького видатного діяча оповиті цікавими легендами. Кажуть, він слабо розбирався у винах, але все вирішив щасливий випадок.

Хто допоміг Наполеону полюбити вино? / Фото altavina

Колись до Наполеона підійшов один із солдатів, який в цивільному житті займався виноробством. Він надзвичайно нахвалював бургундське вино Gevrey-Chambertin і навіть переконував про його лікувальні властивості. Воно настільки сподобалося Наполеону, що в кожен похід він брав з собою багато пляшок Gevrey-Chambertin.

Сальвадор Далі – рожеве ігристе вино

"Справжній цінитель не п’є вино, а пробує на смак його секрети", – розповідав знаменитий художник.

Сальвадор Далі настільки любив вино, що придумав власну класифікацію. Він ділив його не за місцем походження, а за емоційним сприйняттям. До прикладу, Божоле, Ріоха та Мускат – це "вина радості", адже вони піднімають настрій та роблять нас щасливішими.

Сальвадор Далі дуже любив вино / Фото Getty Images

Та найулюбленішим напоєм талановитого художника була рожева кава – особливе ігристе вино, яке створюють в Іспанії. Воно допомагало йому "розширювати свідомість" та надихало на найбільш несподівані фантазії.