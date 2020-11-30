Зробивши ковток вина, ви ще деякий час відчуватимете його присмак у роті – і саме це відчуття остаточно формує ваше враження про вино.

Чому при дегустації важливо звертати увагу на післясмак вина та як його виміряти, розповідає Life24.

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Що таке післясмак

Післясмак – це один із найважливіших показників, за яким оцінюють вино. Його також називають "фінішем".

Припустимо, ви вже пройшли всі етапи дегустації певного вина, оцінили його колір та текстуру, розпізнали букет і навіть готові зробити перший ковток. І ось ви потримали вино у роті та ковтнули – сукупність усіх ароматів і смаків, які ви будете відчувати після цього, і називають післясмаком. Він може затриматись на язиці або піднебінні, бути приємним або ж навпаки – неприємним, а також коротким або довгим.

У чому його можна виміряти

Так-так, існує одиниця вимірювання післясмаку!

Каудаль (фр. caudalie) – саме у такій величині вимірюють те, як довго смак вина затримався у роті. Один каудаль дорівнює одній секунді. Післясмак може тривати від двох до двадцяти секунд.

А зникає він, починаючи з нестійких компонентів і закінчуючи найсильнішими нотами аромату та смаку. Вважається, що чим довший післясмак – тим краще вино. Проте це не завжди так, адже післясмак дає нам уявлення як про переваги вина, так і про його недоліки. Саме цей "фінішний" смак та аромат допомагає зрозуміти, наскільки збалансоване та якісне вино і які компоненти у ньому найбільш інтенсивні. Довгий, приємний, насичений післясмак ще на кілька секунд продовжить задоволення від вина.