Сделав глоток вина, вы еще некоторое время чувствуете его вкус – именно это ощущение формирует ваше впечатление о вине.

Почему при дегустации важно обращать внимание на послевкусие вина и как его измерить, рассказывает Life24.

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Что такое послевкусие

Послевкусие – это один из важнейших показателей, по которым оценивают вино. Его также называют "финишем".

Допустим, вы уже прошли все этапы дегустации определенного вина, оценили его цвет и текстуру, распознали букет и даже готовы сделать первый глоток. И вот вы подержали вино во рту и проглотили – совокупность всех ароматов и вкусов, которые вы будете чувствовать после этого, и называют послевкусием. Оно может задержаться на языке или небе, быть приятным или же наоборот – неприятным, а также коротким или длинным.

В чем его можно измерить

Да, есть единица измерения послевкусия!

Каудаль (фр. caudalie) – именно в такой величине измеряют, как долго вкус вина задержался во рту. Один каудаль равен одной секунде. Послевкусие может длиться от двух до двадцати секунд.

А исчезает оно, начиная с самых летучих компонентов и заканчивая сильнейшими нотами аромата и вкуса. Считается, что чем дольше послевкусие – тем лучше вино. Однако это не всегда так, потому что послевкусие дает нам представление, как о преимуществах вина, так и о его недостатках. Именно этот «финишный» вкус и аромат помогают понять, насколько сбалансировано и качественно вино, и какие компоненты в нем наиболее интенсивны. Долгое, приятное, богатое послевкусие еще несколько секунд будет продолжать удовольствие от вина.