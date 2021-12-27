Сьогодні наречені частенько обирають незвичні локації для весільної фотосесії. В гонитві за оригінальними знімками вони готові буквально на все: так сталося й у випадку з героями цієї фотосесії.

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Вони вирішили провести зйомку у сільській місцевості на фоні гір у Казахстані. Судячи з фотографій, локація дійсно красиво. Але знаменитими вони стали через прикру й водночас кумедну помилку.

Молодята, які впали у багнюку / Фото інстаграм Аскар Бумага

Все йшло просто чудово, доки наречений не спробував постояти на одній нозі з нареченою, яку підняв на руки. Всього одна мить – і обоє різко звалилися у калюжу з багнюкою. До слова, молодята були у весільному вбранні. Лише погляньте, що сталося із білесенькою сукнею…

Перші миті після падіння / Фото інстаграм Аскар Бумага

Сукня нареченої / Фото інстаграм Аскар Бумага

Автор цих світлин, казахстанський фотограф Аскар Бумага, миттю зреагував на ситуацію. Він не допомагав нареченим піднятися, а навпаки – продовжив їх фотографувати.

На цих світлинах вдалося зафіксувати просто все: шок, розгубленість, розпач, усмішки і багато-багато багнюки. Таку фотосесію молодята точно не забудуть!

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Наречена все ж розсміялася / Фото інстаграм Аскар Бумага

Аскар опублікував кілька відео з весільної фотосесії у своєму тіктоці bumagaz. Всього за два тижні ролики набрали понад 20 мільйонів переглядів. І все через одне грандіозне падіння у багнюку!

Відео можете переглянути нижче