Сегодня молодожены частенько выбирают необычные локации для свадебной фотосессии. В погоне за оригинальными снимками они готовы буквально на все: так и случилось с героями этой фотосессии.

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Они решили провести съемку в сельской местности на фоне гор в Казахстане. Судя по фотографиям, локация действительно красивая. Но знаменитыми они стали из-за досадной и одновременно забавной ошибки.

Молодята, которые упали в грязь / Фото инстаграм Аскар Бумага

Все шло просто здорово, пока жених не попытался постоять на одной ноге с невестой, которую поднял на руки. Всего один миг – и оба резко свалились в лужу с грязью. К слову, молодожены были в свадебном наряде. Только посмотрите, что случилось с беленьким платьем…

Первые мгновения после падения / Фото инстаграм Аскар Бумага

Платье невесты / Фото инстаграм Аскар Бумага

Автор этих фотографий, казахстанский фотограф Аскар Бумага, мгновенно среагировал на ситуацию. Он не помогал женихам подняться, а наоборот – продолжил фотографировать.

На этих кадрах удалось зафиксировать просто все: шок, растерянность, отчаяние, улыбки и много-много грязи. Такую фотосессию молодожены точно не забудут!

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Невеста все же засмеялась / Фото инстаграм Аскар Бумага

Аскар опубликовал несколько видео из свадебной фотосессии в своем тиктоке bumagaz. Всего за две недели ролики набрали более 20 миллионов просмотров. И все из-за одного грандиозного падения в грязь!

Видео можете посмотреть ниже