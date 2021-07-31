Вагітні жінки поділилися кумедними моментами зі свого життя: цікаві фото

31 липня 2021 , 08:09
Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

Вагітність – один із найцікавіших момент у житті жінки. Ми багато читали про цей період в книжках і бачили у кіно… Але що розкажуть про вагітність самі жінки, які це пройшли?

Повірте, ці прекрасні світлини однозначно піднімуть вам настрій! Адже жінки з гумором та позитивом розповіли про свій досвід вагітності і показали ті нюанси, про які не всі згадують. Поїхали!

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

"Ви відчували колись себе куркою-гриль?"

Фото Reddit 

Дружина пішла на роботу в костюмі Тора

Фото Reddit

Жінка вчилася пеленати. Котик не дуже задоволений

Фото Reddit

Так, буває, що ноги пухнуть під час вагітності

Фото Reddit

"Я спитався у вагітної дружини, як вона себе почуває. Відправила ось це фото"

Фото Reddit

"Дружина попросила млинці посеред ночі. Я зготував"

Фото Reddit

Жінка пішла в магазин за вечерею. Купила ось таке

Фото Reddit

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Як вагітні жінки намагаються врятуватися від спеки

Фото Reddit

Ой...

Фото Reddit

Цікаво Жінка святкувала День народження наодинці: як її зворушили незнайомці – відео

"Дружина мого друга хоче і солодке, і гостре"

Фото Reddit

 

Автор: Петро Синєокий