Вечеря з вином: SHABO Reserve Chardonnay і мідії у вершковому соусі

Що ми знаємо про Шардоне – один із найпопулярніших сортів винограду в світі? Ось кілька цікавих фактів з його "біографії".

Батьківщина Шардоне – Бургундія, а назва його походить від назви бургундського села Шардоне, в якому, очевидно, активно ріс чортополох (chardon перекладається з французької як "чортополох").

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За легендою, перший успіх прийшов до Шардоне понад 1200 років тому. Французький імператор Карл Великий неакуратно пив вино, і його дружині дуже не подобалося, як червоне вино фарбувало його світлу бороду. Тому вона наказала висадити білий сорт винограду і подавати чоловікові створене з нього вино. Так з'явилися знамениті виноградники Кортон-Шарлемань, які і понині славляться своїми Шардоне.

У 1976 році нікому не відома каліфорнійська виноробня Chateau Montelena перемогла в професійній сліпій дегустації вин у Франції, яку організував винний критик Стівен Спурієр (про ці події розповідається у фільмі Bottle Shock). Цю дегустацію назвали The Judgement of Paris – "Суд Парижа". Шардоне від Chateau Montelena обійшло вина найкращих французьких виноробів, викликавши у французів шок. Ця дегустація поклала початок всесвітньої слави Шардоне. До речі, одну з останніх пляшок Шардоне від Chateau Montelena врожаю 1973 року (легендарний вінтаж, який переміг в "Суді Парижа"), продали з аукціону за $11325.

У 2002 році у Великій Британії 65 новонароджених дівчаток назвали ім'ям Шардоне. Можливо, все через серіал "Дружини футболістів", в якому так звали одну з героїнь, але ми впевнені, що головна причина – неймовірна популярність цих прекрасних вин. Та й ім'я красиве.

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З винограду сорту Шардоне створюють дуже різні вина. Знамениті вина Шаблі – сухі, мінеральні, кислотні – роблять з винограду Шардоне, який росте в регіоні Шаблі, що славиться особливими ґрунтами. Шардоне є одним з кількох офіційних сортів регіону Шампань. Він обов'язково присутній в купажах всіх шампанських. Якщо на пляшці шампанського написано blanc des blancs – це шампанське створено винятково з Шардоне.

Надихнулися? Давайте дегустувати! Вино нашої вечері – чудове SHABO Reserve Chardonnay.

Фото: SHABO

Це тихе біле сухе вино з сорту Шардоне, лози якого були завезені в Шабо з Європи. Вино витримане в дубовому французькому барріку впродовж 6 місяців. В ароматі SHABO Reserve Chardonnay домінують ноти білих фруктів і ягід – персика, абрикоса, обліпихи. Також відчуваються властиві теруару Шабо мінеральні ноти і красиві, елегантні ноти витримки. Смак цього вина також потішить цінителів: свіжий, округлий, фруктовий, з тривалим і приємним післясмаком.

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Як підібрати ідеальну гастрономічну пару до цього вина? Варіантів може бути багато – це і риба, і страви з білого м'яса птиці – курки, індички, і морепродукти. Однак ми пропонуємо вам звернути увагу на європейський спеціалітет, який прекрасно готується з локальних продуктів: готуємо мідії у вершковому соусі.

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Приготувати цю страву ми пропонуємо за бельгійським рецептом, але з українських, чорноморських мідій. Запивати – звісно ж, відмінним українським Шардоне SHABO Reserve

Отож, мідії.

Інгредієнти (на 2 порції):

Як готувати

1 кг мідій в стулках1 цибулина шалот2 зубчики часнику60 г порею100 мл сухого білого вина150 мл вершківкілька гілочок петрушкиоливкова олія

Якщо ви маєте справу із замороженими мідіями, їх краще розморозити, процідивши і зібравши всю рідину, яка виділиться в процесі.

Візьміть містку каструлю з товстими стінками, поставте її на середній вогонь і додайте кілька ложок оливкової олії. Масло злегка нагрійте і обсмажте в ньому дрібно нарізаний часник, цибулю і порей, постійно помішуючи овочі, щоб вони не пригоріли. Коли овочі стануть м'якими, влийте вино і доведіть його до кипіння (якщо ви використовуєте заморожені мідії, разом з вином додайте в каструлю рідину, яка виділилася під час розморожування).

Доведіть вміст каструлі до кипіння і додайте мідії, накрийте каструлю кришкою і збільште вогонь. Через хвилину злегка струсіть каструлю; ще через кілька хвилин влийте вершки, перемішайте соус і тушкуйте все це ще 1-2 хвилини, після чого зніміть каструлю з вогню. Не дайте соусу закипіти після того, як ви додали вершки, адже вони можуть згорнутися – це буде негарно. В кінці додайте дрібно нарізану зелень петрушки.

Ваші мідії готові – їх потрібно одразу ж подавати до столу, інакше вони стануть "гумовими" і несмачними! Подавати рекомендуємо зі свіжим багетом, яким варто вимочувати соус. Також знадобляться столові ложки – соус настільки смачний, що вам не захочеться втратити ні краплі!

SHABO Reserve Chardonnay ідеально підійде до цієї страви. Мінеральні ноти в ароматі цього вина гармонійно перегукуються з характерним морським смаком мідій, в той час як досить повне тіло і структура чудово "співпрацюють" з делікатним вершковим соусом. Спробуйте – це неймовірно смачно! Bon appetit!

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