До прикладу, у Великій Британії пропонують відсвяткувати День святого Валентина у в'язниці. Ба більше, там навіть можна замовити романтичну вечерю.

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День закоханих за ґратами

Оксфордська в'язниця у Великій Британії з'явилася ще за часів Вільгельма Завойовника – першого норманського короля Англії. Вежа була збудована як частина замку й від 1073 року використовувалася для оборони. Згодом більша частина замку була зруйнована в часи громадянської війни. Однак будівлю відбудували й у 1785 році там створили в'язницю, де тримали злочинців до 1996 року. Після того в'язниця перестала функціонувати і її перетворили на туристичний об'єкт.



Оксфордська в'язниця, які понад 900 років / Фото Jam Press

Так, там відкрили готелі та ресторани. Нині доглядачі старої англійської в'язниці пропонують закоханим відсвяткувати День закоханих у в'язниці. Гості можуть влаштувати романтичну вечерю у камерах відомих злочинців, таких як вбивці Мері Бленді чи Енн Грін. Особливо популярною є камера Роуленда Джекенса.

Так, за 230 доларів закохані можуть насолодитися естетикою 900-річного склепу. За додаткові 215 доларів працівники підготують вишукану вечерю. Так, у будівлі в'язниці стіл прикрашають старовинними канделябрами та червоними трояндами.



У в'язниці можна замовити романтичну вечерю / Фото Jam Press

На стіл подають закоханим 3 страви. До слова, меню за ґратами дуже вишукане, адже на закуску подають томатний тартар з пармезаном і чорно-часниковою емульсією та вугільними крекерами. Основна страва – тушкована яловичина з гарніром, а на десерт – мус-пудинг з білого шоколаду з фісташковим бісквітом і малиною. Також закоханим подають пляшку просеко.

Окрім того, є також і основна страва для вегетаріанців. Їм подають запечене сирне суфле або террін з цибулі-порею на грилі.



Оксфордська в'язниця стала туристичним місцем / Фото Jam Press

До слова, це не єдина в'язниця, яка стала туристичним об'єктом. У Великій Британії досить поширена практика, коли історичні будівлі перетворюють на туристичні місця, парки чи навіть корпуси університетів.