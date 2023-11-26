Театр у Кінгз-Лінні працює з 1445 року. Знайдені фрагменти дубової сцени датують приблизно тим же періодом 1417 – 1430 роки.

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Тут міг виступати Шекспір

Вважається, що у 1592 році у цьому театрі виступав Вільям Шекспір. Тому знахідка змушує думати, що це саме та сцена, на якій виступав всесвітньо відомий драматург та поет.

Ми знаємо, що ці дошки точно були тут у 1592 році, і ми вважаємо, що у 1592 році Шекспір ​​виступав у Кінгз-Лінні, так що це, ймовірно, та поверхня, якою він ходив,

– розповів історик будівництва доктор Джонатан Кларк



Ймовірно, на цій сцені виступав Шекспір / Фото міськради Кінгз-Лінна

Половиці знайшли минулого місяця, вони були закриті протягом 75 років після того, як у театрі поклали нову підлогу. На глибині кількох сантиметрів під нею знаходилися мостини, якими, мабуть, ходив Шекспір. Їхня ширина дорівнює 30 сантиметрів, а товщина – 15.