Великдень 2021: скільки коштуватиме святковий кошик

Великдень цього року припадає на травневі свята. Через пандемію та карантин українцям вже другий рік поспіль доводиться відмовлятися від пишних застіль. Утім, попереду все одно чекають вихідні та додаткові витрат на продукти.

Розповідаємо про те, чи будуть рости ціни перед святами та скільки потрібно віддати за великодній продуктовий кошик.

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Що буде з цінами на продукти

У 2021 році ціни на продукти почали стрімко зростати через низку причин. Подорожчало майже все: починаючи від соняшникової олії та овочів і закінчуючи м’ясом та крупами.

За даними Держстату, споживчі ціни у березні 2021 року проти березня 2020 року збільшилися на 8,5%. Серед споживчих товарів та послуг у березні 2021 року у порівнянні з минулим роком найбільше подорожчали яйця (на 109,1%) та цукор (на 64,7%).

Експерти кажуть, що на підвищення цін вплинуло багато факторів. Економіст Борис Кушнірук у коментарі сайту 24 каналу розповів, що у четвертому кварталі 2020 року та у першому кварталі 2021 року суттєво зросли ціни на всю харчову продукцію. Передусім це пов’язано з тим, що на зовнішніх ринках суттєво підвищилась ціна на всі сировинні товари, наприклад, нафта зросла в ціні більше ніж вдвічі.

Зростання цін на сировинні товари призводить до того, що збільшуються і ціни на продукти харчування. Наприклад, коли зростають ціни на пальне, то зростають і пов’язані з логістикою витрати. Вартість починає підвищуватися по всьому ланцюгу, – говорить Кушнірук.

Утім, експерти не очікують стрімкого росту цін перед святами. Борис Кушнірук пояснює, що цукор, олія, яйця не стануть дорожчими, бо значна частина продуктів вже сильно виросла в ціні.

Після травня ми вже ввійдемо в етап появи овочів, нового урожаю. Це буде провокувати зниження цін. Як правило, у нас ціни на продукти харчування починають знижуватися з другої половина травня і так триває до жовтня. Не думаю, що тенденції зміняться цього разу,

– каже експерт.

Олег Пендзин, директор Економічного дискусійного клубу, у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що навряд чи буде серйозне подорожчання безпосередньо перед святами, адже зараз ми бачимо стабілізацію цін в усіх напрямках, крім овочів.

Трохи буде ажіотажного попиту десь 1,5 – 2%, але я думаю, що це буде нівельовано акціями рітейлу. У принципі, ті ціни, які є зараз, ми будемо бачити безпосередньо перед Великоднем,

– пояснив економіст.

Значного підвищення цін перед святами не очікується / Фото Pixabay

Скільки коштуватиме великодній кошик

Якщо порівнювати з 2020 роком, то продуктовий великодній кошик усе ж додав у ціні. Олег Пендзин каже, що у 2021 році святковий кошик подорожчав приблизно на 15 – 18%. Найдорожчий кошик буде в Києві і Київській області, близько 900 гривень. Найдешевший кошик – трохи більш як 500 гривень – буде на Західній Україні. У середньому ж кошик по країні буде коштувати 700 гривень.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснює, що вартість великоднього кошика залежить від набору продуктів, які він містить, а також від цін, які відрізняються в різних регіонах України та точках продажу.

За різними оцінками, вартість кошика у 2021 році становитиме від 700 до 1000 гривень. У середньому десь близько 850 гривень. Порівняно з 2020 роком вартість кошика зросла на 15 %. Яйця за рік зросли в ціні на 100%, ціни на ковбаси – на 25 – 30 %. Натомість ціни на паски та алкоголь зросли значно менше,

– говорить експерт.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, розповів, що цього року повний великодній кошик коштуватиме в середньому по Україні 780 гривень. У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 963 гривень. Це на 162 гривень, або на 20,2%, більше за вартість кошика такого ж складу у 2020 році.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 868 гривень, а найдорожчим – 1060 гривень – у Києві. Експерт каже, що це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти через продовження локдауну у зв’язку з пандемією.

Цього року суттєво зросли ціни на яйця – десяток коштує 38 гривень, що на 90% більше, ніж торік. Традиційно дорогими будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кілограмів) – 130 гривень (230 – 305 гривень за кілограм) та буженина (0,5 кілограмів) – 135 гривень з розрахунку 230 – 280 гривень за кілограм. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7 %, а домашньої ковбаси – на 10,2 %.

Паска буде коштувати в середньому близько 120 гривень за кілограм, а серед молочних продуктів найбільше доведеться віддати за твердий сир – до 268 гривень за кілограм, стільки ж вершкового масла буде коштувати близько 180 – 230 гривень.

Також варто подбати й про вино, яке заведено класти до кошика. Так, наприклад, за пляшку вина "Кагор" від SHABO, в середньому, доведеться заплатити близько 100 гривень.

Вартість святкового кошика / Інфографіка 24 каналу