Пасха в этом году выпадает на майские праздники. Из-за пандемии и карантина украинцам уже второй год подряд приходится отказываться от пышных застолий. Впрочем, впереди все равно ждут выходные и дополнительные расходы на продукты.

Рассказываем о том, будут ли расти цены перед праздниками и сколько нужно отдать за пасхальную продуктовую корзину.

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Что будет с ценами на продукты

В 2021 году цены на продукты начали стремительно расти по ряду причин. Подорожало почти все: начиная от подсолнечного масла и овощей и заканчивая мясом и крупами.

По данным Госстата, потребительские цены в марте 2021 года против марта 2020 года увеличились на 8,5%. Среди потребительских товаров и услуг в марте 2021 года по сравнению с прошлым годом больше всего подорожали яйца (на 109,1%) и сахар (на 64,7%).

Эксперты говорят, что на повышение цен повлияло много факторов. Экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту 24 канала рассказал, что в четвертом квартале 2020 года и в первом квартале 2021 года существенно выросли цены на всю пищевую продукцию. Прежде всего это связано с тем, что на внешних рынках существенно повысилась цена на все сырьевые товары, например, нефть выросла в цене более чем вдвое.

Рост цен на сырьевые товары приводит к тому, что увеличиваются цены на продукты питания. Например, когда растут цены на топливо, то растут и связанные с логистикой расходы. Стоимость начинает повышаться по всей цепи, – говорит Кушнирук.

Впрочем, эксперты не ожидают стремительного роста цен перед праздниками. Борис Кушнирук объясняет, что сахар, масло, яйца не станут дороже, потому что значительная часть продуктов уже сильно выросла в цене.

После мая мы уже войдем в этап появления овощей, нового урожая. Это будет провоцировать снижение цен. Как правило, у нас цены на продукты питания начинают снижаться со второй половины мая и так продолжается до октября. Не думаю, что тенденции изменятся в этот раз,

– говорит эксперт.

Олег Пендзин, директор Экономического дискуссионного клуба, в комментарии сайту 24 канала отметил, что вряд ли будет серьезное подорожание непосредственно перед праздниками, ведь сейчас мы видим стабилизацию цен по всем направлениям, кроме овощей.

Немного будет ажиотажного спроса где-то 1,5 – 2%, но я думаю, что это будет нивелировано акциями ритейла. В принципе, те цены, которые есть сейчас, мы будем видеть непосредственно перед Пасхой,

– пояснил экономист.



Повышения цен перед праздниками не ожидается / Фото Pixabay

Сколько будет стоить пасхальная корзина

Если сравнивать с 2020 годом, то продуктовая пасхальная корзина все же прибавила в цене. Олег Пендзин говорит, что в 2021 году праздничная корзина подорожала примерно на 15 – 18%. Самой дорогой корзина будет в Киеве и Киевской области, около 900 гривен. Самая дешевая корзина – чуть более 500 гривен – будет на Западной Украине. В среднем же корзина по стране будет стоить 700 гривен.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет, что стоимость пасхальной корзины зависит от набора продуктов, которые она содержит, а также от цен, которые отличаются в разных регионах Украины и точках продаж.

По разным оценкам, стоимость корзины в 2021 году составит от 700 до 1000 гривен. В среднем где-то около 850 гривен. По сравнению с 2020 годом стоимость корзины выросла на 15%. Яйца за год выросли в цене на 100%, цены на колбасы – на 25 – 30%. Зато цены на куличи и алкоголь выросли значительно меньше,

– говорит эксперт.

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, рассказал, что в этом году полная пасхальная корзина обойдется в среднем по Украине 780 гривен. При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость возрастет до 963 гривен. Это на 162 гривен, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже шестой год подряд самой дешевой пасхальной корзиной будет в Тернопольской области – 868 гривен, а самой дорогой – 1060 гривен – в Киеве. Эксперт говорит, что это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием яиц, сахара, муки и сливочного масла, увеличением стоимости энергоресурсов, а также ростом цен на продукты из-за продления локдауна в связи с пандемией.

В этом году существенно выросли цены на яйца – десяток стоит 38 гривен, что на 90% больше, чем в прошлом году. Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 130 гривен (230 – 305 гривен за килограмм) и буженина (0,5 кг) – 135 гривен из расчета 230 – 280 гривен за килограмм. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2%.

Паска будет стоить в среднем около 120 гривен за килограмм, а среди молочных продуктов больше придется отдать за твердый сыр – до 268 гривен за килограмм, столько же сливочного масла будет стоить около 180 – 230 гривен.

Также стоит позаботиться и о вине, которое принято класть в корзину. Так, например, за бутылку вина "Кагор" от SHABO в среднем придется заплатить около 100 гривен.



Стоимость праздничной корзины / Инфографика 24 канала