Однак не варто поспішати робити ремонт або кардинально змінювати інтер'єр. Достатньо змінити кілька предметів декору, щоб простір був свіжим і оновленим.

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Оновлення спальні

Якщо виникло бажання оновити декор і зробити його весняним, то варто почати зі спальні. Так, необхідно замінити важкі зимові ковдри на легші, а також обрати нову постільну білизну з натуральних тканин.

До слова, можна змінити й колірну гаму у спальні. Так, класичні чи пастельні відтінки постільної білизни також додаватимуть легкості та комфорту.

Освітлення

З приходом весни тривалість дня збільшується, тому можна подбати й про оновлення світильників. До прикладу, дизайнери радять замінити абажури на лампах. Вони допоможуть підкреслити стиль кімнати та надати їй тієї естетики, якої бажаєте.



Освітлення може кардинально оновити інтер'єр та надати легкості / Фото Unsplash / De an Sun

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Картини

Можливо така порада буде банальною, але вона точно є дієвою. Дизайнери стверджують, що зміна кількох картин зможе кардинально змінити відчуття простору. Якщо взимку до інтер'єру хочеться додати яскравих фарб та святковості, то навесні душа прагне легкості та свіжості у просторі. Тому краще обрати мінімалістичні картини у пастельних тонах.

Декоративні подушки

Оновити дизайн інтер'єру допоможуть і нові декоративні подушки. Для весняної пори, на думку фахівців, варто обрати яскраві візерунки. До того ж необов'язково кожен рік купувати нові чохли. До прикладу, можна відразу підготувати варіанти для кожної пори року й потім їх змінювати.



Нові декоративні подушки та картини освіжають інтер'єр / Фото Unsplash / Kenny Eliason

Квіти

Аби у помешканні відчувався подих весни, ключовим об'єктом мають стати квіти. Так, свіжі сезонні тюльпани не тільки додадуть приємного аромату, а й створять легку та свіжу атмосферу.

Журнальний столик

Чи не у кожному помешканні є невеликий журнальний столик, на якому стоять улюблені предмети. З приходом весни треба їх оновити – замініть книги та журнали на нові, додайте свіжих квітів та нових предметів декору.



Варто додати до інтер'єру більше квітів, щоб створити весняну атмосферу / Фото Freepik

Аромат

Технічно, аромати для дому не є предметом декору, однак запах у помешканні створює особливу атмосферу. З приходом весни варто обрати новий легкий та свіжий аромат, який створюватиме весняний простір у квартирі чи будинку.