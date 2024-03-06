Однако не стоит спешить делать ремонт или кардинально менять интерьер. Достаточно сменить несколько предметов декора, чтобы пространство было свежим и обновленным.
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Обновление спальни
Если возникло желание обновить декор и сделать его весенним, то стоит начать со спальни. Так, необходимо заменить тяжелые зимние одеяла на более легкие, а также выбрать новое постельное белье из натуральных тканей.
К слову, можно изменить и цветовую гамму в спальне. Так, классические или пастельные оттенки постельного белья также добавлять легкости и комфорта.
Освещение
С приходом весны продолжительность дня увеличивается, поэтому можно позаботиться и об обновлении светильников. К примеру, дизайнеры советуют заменить абажуры на лампах. Они помогут подчеркнуть стиль комнаты и придать ей той эстетики, которой хотите.
Освещение может кардинально обновить интерьер и придать легкости / Фото Unsplash / De an Sun
Картины
Возможно такой совет будет банальным, но он точно является действенным. Дизайнеры утверждают, что изменение нескольких картин сможет кардинально изменить ощущение пространства. Если зимой в интерьер хочется добавить ярких красок и праздничности, то весной душа стремится легкости и свежести в пространстве. Поэтому лучше выбрать минималистичные картины в пастельных тонах.
Декоративные подушки
Обновить дизайн интерьера помогут и новые декоративные подушки. Для весенней поры, по мнению специалистов, стоит выбрать яркие узоры. К тому же необязательно каждый год покупать новые чехлы. К примеру, можно сразу подготовить варианты для каждого времени года и потом их менять.
Новые декоративные подушки и картины освежают интерьер / Фото Unsplash / Kenny Eliason
Цветы
Чтобы в доме чувствовалось дыхание весны, ключевым объектом должны стать цветы. Так, свежие сезонные тюльпаны не только придадут приятного аромата, но и создадут легкую и свежую атмосферу.
Журнальный столик
Едва ли не в каждом доме есть небольшой журнальный столик, на котором стоят любимые предметы. С приходом весны надо их обновить – замените книги и журналы на новые, добавьте свежих цветов и новых предметов декора.
Стоит добавить в интерьер больше цветов, чтобы создать весеннюю атмосферу / Фото Freepik
Аромат
Технически, ароматы для дома не являются предметом декора, однако запах в помещении создает особую атмосферу. С приходом весны стоит выбрать новый легкий и свежий аромат, который будет создавать весеннее пространство в квартире или доме.