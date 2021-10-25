Ви робили це неправильно: як насправді потрібно тримати келих з вином

Смакування вина – це ціла культура, у якій важливі навіть, здавалось би, незначні деталі. Важко повірити, та всі старання винороба можуть зійти нанівець, а найкраще вино – стати розчаруванням, просто через те, що людина неправильно тримає келих у руці.

Здавалось би, для чого дотримуватись цих зайвих правил, якщо ми не на світському рауті? Та це питання не лише винного етикету, який, безумовно, важливий, а й смакових властивостей самого вина.

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Як ми звикли тримати келих

Багато хто не звертає увагу на те, як саме у руці лежить келих вина, і тримає його просто за чашу. Хтось хапає келих збоку, інші ж – плутають вино з коньяком і беруть келих за чашу знизу.

Однак те, що цілком допустимо для інших напоїв, може зіпсувати вам все враження від хорошого вина.

Тримати келих за чашу – неправильно / Фото Unsplash

Чому це неправильно

Коли людина цілий вечір тримає келих безпосередньо за чашу, у своїх долонях, природно, що вино нагрівається. Та цього ні в якому разі не можна допускати – і ось чому.

Щоб вино повністю розкрило всю палітру своїх смаків, для нього життєво важлива правильна температура подачі. Більшість вин люблять холод:

Червоні вина краще подавати при температурі, трохи нижчій за кімнатну – 15-20 °C.

Білі вина полюбляють ще нижчу температуру – 7-12 °C.

Вино не заведено нагрівати. Це негативно впливає на його смак, і сповна насолодитись таким "теплим" продуктом вже не вийде.

Як правильно тримати келих

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Найбільш правильним варіантом буде просто обережно взяти келих за ніжку. Головне правило – тримати пальці якомога ближче до підставки, бажано десь посередині ніжки, або навіть за саму підставку, якщо вам комфортно.

Комусь зручніше тримати келих лише великим та вказівним пальцем. Та якщо вам важко так його втримати, можна скористатись і чотирма, і п’ятьма пальцями.

Правильно буде тримати келих з вином за ніжку / Фото Freepik

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Тож такий спосіб тримати келих дозволяє не лише оцінити всю смакову гаму вина та залишити келих чистим, без відбитків пальців, а й загалом – виглядати більш елегантно під час дегустації чи вечері.