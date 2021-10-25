Казалось бы, для чего следовать этим заумным правилам, если мы не на светском рауте? Но это вопрос не только винного этикета, который, безусловно, важен, но и вкусовых свойств самого вина.

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Как мы привыкли держать бокал

Многие держат бокал просто за чашу. Кто-то хватает бокал сбоку, кто-то путает вино с коньяком и берет бокал за чашу снизу.

Однако то, что вполне допустимо для других напитков, может испортить вам все впечатление от хорошего вина.

Держать бокал за чашу – неправильно / Фото Unsplash

Почему это неправильно

Когда человек весь вечер держит бокал непосредственно за чашу, в ладонях, естественно, вино нагревается. Но этого ни в коем случае нельзя допускать – и вот почему.

Чтобы вино полностью раскрыло всю свою вкусовую и ароматическую палитру, для него жизненно важна правильная температура подачи. Большинство вин любят холод:

Красные вина лучше подавать при температуре чуть ниже комнатной – 14-20 ° C.

Белые вина любят еще более низкую температуру – 8-12 ° C.

Вино не принято нагревать. Это негативно влияет на его вкус, и вполне насладиться таким "теплым" продуктом уже не получится.

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Как правильно держать бокал

Наиболее правильным вариантом будет просто осторожно взять бокал за ножку. Главное правило – держать пальцы как можно ближе к основанию, желательно где-то посередине ножки, или даже за саму подставку, если вам комфортно.

Кому-то удобнее держать бокал только большим и указательным пальцем. Но, если вам трудно так его удержать, можно воспользоваться и четырьмя, и пятью пальцами.

Правильно будет держать бокал с вином за ножку / Фото Freepik

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Такой способ держать бокал позволяет не только оценить всю вкусовую гамму вина и оставить бокал чистым, без отпечатков пальцев, но и вообще – выглядеть более элегантно во время дегустации или ужина.