Дыня – действительно родственница тыквы и огурцов, культура, которая наиболее распространена в Азии и Африке, очень любит тепло и довольно активно накапливает сахар. Это определяет ее вкус – он сладкий и сочный.

Рекомендуем Невероятная развязка: кто стал лучшим украинским сомелье

Аромат дыни очень интенсивный, с оттенками косточковых фруктов, ананаса, меда, что всегда будет указывать на спелость плода. Незрелая дыня, наоборот, будет иметь зеленые, травяные ноты.

Можно ли аромат дыни почувствовать в вине? Представьте себе, что да! Существует несколько разновидностей и сортов дынь, но мы будем рассматривать классический аромат бахчевой дыни. В лексиконе дегустаторов дыня относится к ароматической категории тропических фруктов, таких как ананас, личи и манго.

Аромат классической дыни легко почувствовать в некоторых винах / Изображение Сомелье в зеленых штанах

Почему вино пахнет дыней

Сейчас будет немного сложно, но интересно. Этот аромат, как и все остальные, также имеет свою молекулярную природу, и молекула, отвечающая за его наличие, называется нонадиеналь. Эта органическое соединение также присутствует в ароматах огурцов и арбузов, что в определенной степени роднит их ароматы с ароматом дыни.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

В каких винах можно почувствовать дыню

Аромат дыни вы легко найдете в розовых винах, например – в розе из Прованса, а именно их Сомелье в зеленых штанах очень любит, как, например, замечательное розовое от Château Gassier.

Также ноты дыни присутствуют в ароматике розовых шампанских из сортов Пино Нуар, Пино Менье и Шардоне – в этих винах аромат дыни может быть скрыт за более интенсивными цветочными нотами и ароматом медовых сот, но поверьте - он там есть!

В розовом шампанском также присутствует аромат дыни / Фото Pexels

Кстати, мы тут вспомнили Шардоне, так вот в некоторых разновидностях вин из этого сорта дыня занимает очень активную позицию! Речь идет в первую очередь о полнотелых, зрелых Шардоне из винных регионов с теплым и даже жарким климатом, например, таких, как Сонома и долина Напа.

К теме Как аромат черного перца попадает в вино: о нюансах рассказывает сомелье

Не стоит в стороне и Италия: аромат дыни, хотя и не такой спелой, вы можете почувствовать в некоторых разновидностях Пино Гриджио и даже в популярном Просекко. Порадует вас свежий и спелый аромат дыни даже в Шенен Блан из Южной Африки.

Как видите, выбор и возможности для дегустации огромные! Сейчас самое время пробовать душистую дыню, а еще – поискать ее аромат в вине!