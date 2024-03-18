Робить розклади таро і пише власні заклинання: як живе професійна відьма з Великої Британії

Англійка Керолайн Турмейн – професійна відьма. Вона досягла успіху у цій діяльності, заробляє на відьомстві, є верховною жрицею клану, а також навчає молодь.

Як жінка стала відьмою і присвятила цій роботі все своє життя, а також про те, як це бути сучасною чаклункою, розповідаємо далі.

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Як живе сучасна відьма

49-річна Керолайн Турмейн з англійського Нортумберленда – професійна відьма, яка почала займатися чаклунством із 16 років, а вперше захопилася "потойбічним" ще в три роки й тоді ж визначилася, ким стане в майбутньому. Сьогодні вона є верховною жрицею відьомського клану і навчає молодих відьом. Жінка також ворожить і читає заклинання за гроші.

За словами Керолайн, коли вона була маленькою, її родина жила на Кіпрі, де батько дівчинки служив у ВПС. Там не було доступу до мультфільмів чи шоу про відьом, проте Керолайн уже тоді почала вдягати відьомський ковпак та уявляти, що літає на мітлі.

Ставши підлітком, вона жадібно читала книги про Мерліна і Моргану Ле Фей, відьму з легенд про короля Артура.

Насправді я виросла в католицькій церкві та ходила до недільної школи, тож я не походила з сім'ї хіпі чи альтернативної сім'ї. Але навіть у 14 років мій священник обійняв мене і просто сказав: "Це не для тебе, мила". Я запитувала його, наприклад, чому ми спалюємо відьом? І чому ми так жахливо ставилися до людей, які робили альтернативні речі? Для мене це не мало сенсу,

– згадує вона.

У 16 років дівчина вперше почала займатися чаклунством по-справжньому.

Як виглядає сучасна відьма / Фото фейсбук @Carolyn Turmaine

У мене є кришталева куля для ворожіння, на яку ви дивитеся, щоб налаштуватися на свою інтуїцію. Я захопилася читанням карт таро і літературою про сучасне чаклунство. Я читала карти своїм друзям і родині та бавилася заклинаннями, але, чесно кажучи, я не знала, що роблю,

– ділиться жінка.

Коли з'явився фейсбук, перед Керолайн розкрилися нові горизонти, бо вона зустріла чимало однодумців.

У 2012-му жінка познайомилася з верховними жерцем і жрицею традиційного вікканського ковена, сучасної язичницької чаклунської групи, що складалася приблизно з десяти осіб, які зустрічалися, щоб визначити наміри на своє життя, виголосити "заклинання" і дізнатися про ритуали ковена.

Я дуже нервувала перед поїздкою. Я почала з участі у "відкритому ритуалі" на пляжі в Бродстерсі, Кент. Я нічого не знала, і члени ковена показали мені, як відкривати священне коло, завжди рухаючись за годинниковою стрілкою. Пам'ятаю, було дуже тепло, але я була рада, що одягла свій перший плащ. Коли всі були на своїх місцях, верховна жриця пройшла повз нас, оспівуючи, і я була загіпнотизована. Вона стала для мене неземною,

– зізнається Керолайн.

Вона додає, що відтоді мало що пам'ятає про сам ритуал, але це було зворушливо. Після нього жінка відчула себе набагато спокійнішою.

Жінка заробляє на цьому ремеслі / Фото фейсбук @Carolyn Turmaine

Наступним же її кроком стало приєднання до клану, в якому існує дуже сувора ієрархія.

Ви приходите на базовий рівень навчання. Якщо ви вирішите залишитися, ви станете тим, кого ми називаємо неофітом – новачком. Вивчаючи традиції, ритуали та історію, ви наближаєтеся до свого першого ступеня. У міру того, як твої знання розширюються, ти досягаєш рівня вищої жриці, де я зараз і перебуваю. Частина моєї посвяти в перший ступінь полягала в тому, щоб навчити верховну жрицю і верховного жерця того, чого вони ще не знали. Я показала їм, як намалювати пентакль, що зображає подорож людського духу. Кожна з цих фаз людського розвитку представлена точкою на пентаклях,

– пояснила Керолайн.

Зайнявши своє місце у відьомській ієрархії, вона почала монетизувати свої навички. У застосунку Zoom вона навчає молодших відьом, робить розклади таро і пише власні заклинання. Крім того, жінка влаштовує лекції в місцевій кав'ярні.

Керолайн також створила невеликий бізнес під назвою "Funky Wytch", де вона проводить сеанси медіації, звукові ванни, уроки ароматерапії та читання.