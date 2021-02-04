Чи може вино мати аромат диму? Звучить трохи дивно: врешті решт, вино – це ж вам не сосиски на грилі… І все ж таки, димні ноти в ароматі вин трапляються. Звідки вони там беруться?

Джерело: фейсбук Сомельє в зелених штанях

Розповілаємо, як саме у вині з'являється запах диму, про що він свідчить і які вина тільки виграють від цього. Давайте розбиратися разом!

Читайте також: Три найкращі рецепти смачного глінтвейну в домашніх умовах: зігріє і підніме настрій

Димні нотки у вині переважно з’являються завдяки витримці у дубі: власне, вони походять від самої деревини, з якої зроблені бочки, бо їх обов’язково обсмажують зсередини. Інтенсивність димного аромату і смаку у вині визначається ступенем обсмажування дуба і тривалістю перебування вина в бочці.

Саме витримка в дубовій бочці сприяє появі димних нот у вині / Фото Unsplash

Впливає й те, скільки разів була використана бочка після обсмаження – з кожним разом насиченість "диму" зменшується. Якщо вино налити в нову бочку зі значним ступенем обсмаження, ймовірність появи ноток диму і відчуття цього аромату зросте.

Відчуйте унікальний смак та аромат вин SHABO – дегустуйте, вивчайте та просто насолоджуйтесь! Обрати вино на усі випадки життя можна в один клік в інтернет-магазині SHABO

Деяким винам це на користь, наприклад, благородним Бароло та великим Каберне совіньйонам з французького регіону Медок. Іноді димні ноти можуть бути аж занадто відчутні у винах, що тільки-но потрапили з бочки до пляшки, тож цим винам потрібно дати трохи часу, щоб ароматика збалансувалась. Радимо звертати увагу на дату розливу і не поспішати відкорковувати пляшку витриманого у дубі вина, якщо воно було розлите менше ніж півроку тому.

Деяким винам димні аромати ніяк не шкодять / Фото Сомельє в зелених штанях

Бувають ситуації, коли дим потрапляє у вино також внаслідок пожеж, що сталися поблизу виноградників. З такими проблемами доводилось останнім часом стикатись виноробам Каліфорнії та Австралії – регіонів, що дуже потерпали від вогню останнім часом. Але це вже зовсім інша історія, і, звісно ж, такі вина не потрапляють на полиці супермаркетів і винних крамниць.

Тож бажаємо нам всім більше якісних, витриманих, елегантних вин з тонкими та приємними димними нотами!