Может ли вино иметь аромат дыма? Звучит немного странно: в конце концов, вино - это же вам не сосиски на гриле ... И все же, дымные ноты в аромате вин встречаются. Откуда они там берутся?

Джерело: фейсбук Сомельє в зелених штанях

Рассказываем, как именно в вине появляется запах дыма, о чем он свидетельствует и какие вина только выигрывают от этого. Давайте разбираться вместе!

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Дымные нотки в вине преимущественно появляются благодаря выдержке в дубе: собственно, они исходят от самой древесины, из которой сделаны бочки, так как их обязательно обжигают изнутри. Интенсивность дымного аромата и вкуса в вине зависит от степени обжига дуба и того, как долго вино хранилось в бочке.

Именно выдержка в дубовой бочке способствует появлению дымных нот в вине / Фото Unsplash

Влияет и то, сколько раз после обжига используют бочку – с каждым разом интенсивность "дыма" уменьшается. Если вино налить в новую бочку с высокой степенью обжига, вероятность появления ноток дыма и ощущение этого аромата будет выше.

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Некоторым винам это на пользу, например, благородным Бароло и великим Каберне Совиньонам из французского региона Медок. Иногда дымные ноты могут быть слишком ощутимы в винах, которые только что попали из бочки в бутылку, и этим винам нужно дать немного "отдохнуть", чтобы ароматика стала сбалансированной. Советуем обращать внимание на дату розлива и не спешить открывать бутылку выдержанного в дубе вина, если оно было разлито менее полугода назад.

Некоторым винам дымные ароматы никак не вредят / Фото Сомелье в зеленых штанах

Бывают ситуации, когда дым попадает в вино в результате пожаров, которые возникали вблизи виноградников. С такими проблемами приходилось сталкиваться виноделам Калифорнии и Австралии – регионов, которые очень страдали от пожаров в последнее время. Но это уже совсем другая история, и, конечно же, такие вина не попадают на полки супермаркетов и винных магазинов.

Желаем нам всем больше качественных, выдержанных, элегантных вин с тонкими и приятными дымными нотами.