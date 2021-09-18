Вінтажний одяг і весь будинок: пара живе повністю у стилі 30-х років – яскраві фото

Молода пара перенеслась у минуле та живе, ніби у першій половині минулого століття. Вони не гоняться за сучасними трендами, адже одягаються просто як їх предки у 30-х роках, а ще – живуть у будинку та водять машину у ретро-стилі.

Поціновувачі вінтажних речей, британці Рут Шеллі та Роберт Естманн, нещодавно заручились. Цікаво було б поглянути на весілля молодят, які просто одержимі стилем 30-х років! Молоді люди викладають в інстаграм стильні фото, на яких вони постають ніби із зовсім іншої епохи.

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Звідки взялась така любов до вінтажу

Роберт зізнався, що любив різні старовинні речі ще з дитинства. На це вплинули його рідні: "Моя мати збирала багато антикваріату, тому я вважаю, що від неї перейняв таку любов. Я також люблю старі фільми, дивився їх разом з бабусею", – згадує хлопець

Фото інстаграм Роберта Естманна

Фото інстаграм Рут Шеллі

Зараз же він часто ходить до музею та на різні виставки, щоб вивчати історію країни. А у такому старовинному одязі він почувається найбільш комфортно.

Рут же прийшла до стилю 30-х років дещо іншим шляхом. Дівчина зізналась, що завжди була пухкенькою і їй завжди здавалось, що сучасний одяг та макіяж їй не підходить. Проте одного разу вона спробувала стиль зовсім іншої епохи з минулого століття і зрозуміла – оце її:

Я спробувала нафарбуватись у стилі 1940-х років на одному заході. Мені дуже сподобалося, як це виглядає на мені! З того часу я почала поступово фарбуватись, одягатись і вкладати волосся у ретро-стилі,

– розповідає дівчина

Фото інстаграм Рут Шеллі

Фото інстаграм Рут Шеллі

На питання про те, де ж закохані знаходять стільки красивого вінтажного одягу, вони одностайно відповіли: шукають його скрізь, де тільки можна. Спеціалізовані онлайн-магазини, де перепродують одяг у ретро-стилі, та маленькі крамнички з оригінальним вінтажним одягом майже стали їх домом.

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Крім того, вони часто шукають щось цікавеньке у кіосках на різноманітних фестивалях, у благодійних крамничках або й просто купують речі у людей, яким такі скарби дістались у спадок, проте вони їм не потрібні: "Я отримала одну з моїх улюблених ювелірних прикрас від милої леді, яка успадкувала її від матері", – із захватом пригадує Рут.

Фото інстаграм Рут Шеллі

Фото інстаграм Рут Шеллі

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Як реагують на них перехожі

Такий яскравий стиль зарученої пари, звісно, привертає увагу людей навколо. Вони зізнались, що переважно люди ставляться до їх стилю дуже позитивно і навіть просять сфотографуватись:

Час від часу діти на вулиці чи в автобусі запитують мене, чи я йду на бал. Я кажу, що так, і мені дуже приємно дивитися на їхні захоплені маленькі обличчя,

– каже Рут

Негативна реакція чи навіть агресія у їх сторону зустрічається, але вкрай рідко. Більшість людей відмічають, що Рут та Роберт виглядають дуже стильно.

Фото інстаграм Рут Шеллі

Фото інстаграм Рут Шеллі

Фото інстаграм Рут Шеллі

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Фото інстаграм Рут Шеллі

Фото інстаграм Рут Шеллі