Образ на випускний повинен бути не лише гарним, а й трендовим. Шоуруми та різні салони у мережі вже починають публікувати добірки з сукнями, однак беззаперечним трендом 2024 року є поєднання корсета з різними спідницями.

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Яка випускна сукня є трендом 2024 року

Як вважають у мережі, справжнім хітом цього сезону стануть випускні сукні з корсетами та різними спідницями. Таке поєднання має вишуканий та святковий вигляд, а блиск від стразів вигідно підкреслює фігуру.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Корсет можна поєднувати з різними спідницями – довгими, короткими чи пишними. Такий образ можна по-різному обіграти, адже комбінування елементів допоможе створити свій ідеальний образ.

Трендові випускні сукні 2024 року: дивіться відео

Окрім того, такі сукні відповідають відразу кільком сучасним тенденціям. Корсети вигідно підкреслюють лінію шиї, плечей, а також ключиці. Довга спідниця додасть образу витонченості, а у поєднанні з підборами візуально робитиме ноги стрункішими й довшими.

Водночас короткі пишні спідниці допоможуть створити милий романтичний образ.