Як обрати ідеальну випускну сукню: 6 важливих пунктів

Випускний вечір – одна з найважливіших подій у житті кожної дівчини, а вибір ідеальної сукні для цього дня – не менш вагомий момент в підготовці.

Як вибрати випускну сукню серед великого різноманіття стилів, кольорів і тканин, розповідаємо далі.

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Враховуйте свій тип фігури

Щоб знайти ідеальну випускну сукню, важливо врахувати свій тип фігури, адже не кожен фасон однаково пасує різним формам.

Наприклад, якщо у вас фігура "пісочний годинник", обтисла сукня "русалка" найкраще підкреслить форми. Якщо ж ви більш мініатюрні, то коротке та кокетливе плаття подовжить ноги й стане вдалим вибором.

Шукайте сукні, які підкреслюють ваші найкращі риси та вдало оформлюють форму тіла.

Встановіть бюджет

Випускні сукні можуть бути дорогими, тому важливо визначити бюджет, перш ніж почати пошук.

Окресліть суму, яку ви готові витратити на свою сукню, і дотримуйтесь її. Майте на увазі, що вам також потрібно буде придбати аксесуари та взуття.

Сукні мають різні фасони: дивіться фото

Виберіть свій колір

Колір сукні є важливим фактором, який слід враховувати при виборі. Обирайте відтінок, який доповнює ваш тон шкіри та колір волосся.

Якщо ви не впевнені, який тон краще пасуватиме, зверніть увагу на класичні кольори, такі як чорний, темно-синій і червоний. Вони завжди будуть безпечним вибором.

Визначте свій стиль

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Випускні сукні бувають різних стилів: трапеції, бальні сукні, сукні-футляри, "русалки". Визначте фасон, який найкраще відповідає вашій особистості та типу фігури. Якщо ви не впевнені, спробуйте різні стилі, щоб побачити, що найкраще підходить.

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Виберіть свою тканину

Тканини можуть формувати різні образи. Наприклад, плаття з шифону буде летючим і легким, а плаття з атласу матиме більш структурований вигляд. Виберіть тканину, яка відповідає вашому стилю, образу та буде зручною в носінні.

Приміряйте різні сукні

Приміряти різні сукні – це найкращий спосіб визначити, який стиль, колір і тканина вам найкраще підходять. Не бійтеся вдягати сукні, про які ви, можливо, навіть не думали раніше. Ви можете бути здивовані тим, що насправді матиме чудовий вигляд.