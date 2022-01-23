Вишукана сексуальність: найкращі образи з фільму "Помста от-кутюр"

Вишукані костюми – це головна зброя Джослін Мурхаус, режисерки фільму "Помста от-кутюр", якою вона вміло розстрілювала з кожним наступним кадром сумніви глядачів.

У 2015 році вийшла у світ екранізація однойменного роману Розалі Гем "Помста от-кутюр". Тоді ж у легендарних головних героїнь фільмів "Сніданок у Тіффані" та "Диявол носить Prada" з'явилась нова конкурентка Тіллі Даннедж, яку зіграла Кейт Вінслет.

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Найкращі образи з фільму "Помста от-кутюр"

Стрічка закохає навіть тих, хто не дуже цікавиться модою. У сюжеті йдеться про ображену жительку маленького австралійського містечка, яка через 25 років повертається у старий огидний будинок, де її ніхто не чекає. Вона зіткнеться з осудом, насмішками та неприйняттям, але зможе відстояти своє ім'я, адже вона прихопила зі собою неймовірну зброю – унікальний дизайнерський талант і швейну машинку.

Тепер перейдемо до головного – костюмів героїв. Вони стали центром уваги у фільмі. Над створенням образів працювали дві художниці. Марго Вілсон – ідейниця унікального стилю головної героїні Тіллі. Згодом, після виходу фільму, вона виграла премію AACTA за найкращий дизайн костюмів. Своєю чергою, над вбраннями для інших героїв, які були не менш важливими у стрічці, працювала Меріон Бойс.



Вишукана відвертість / Фото Lost film

Події у фільмі відбуваються у 1950-х і сукні героїнь чудово передають естетику тієї епохи, коли Крістіан Діор сміливо руйнував післявоєнні мотиви в одязі, створюючи нові для того часу жіночі ідеали. Кейт Вінслет у фільмі вміло транслює тогочасні тенденції, інтерпретуючи їх у власну вишукану сексуальність. Її жіночні та подекуди відверті образи просто вражають.

Наприкінці стрічки залежними від суконь Таллі стають не лише жителі маленького містечка, але й усі глядачі. Тож ділимось з вами натхненною добіркою образів, які дозволять відчути естетику фільму.

Вишукана добірка з фільму "Помста от-кутюр"



Вишуканий стиль Тіллі Даннедж / Фото Lost film



Відвертість, яка притягує / Фото Lost film



Особливості стилю 1950-х / Фото Divine Stitches



Романтичний образ Тіллі Даннедж / Фото Divine Stitches



Епатажний образ головної героїні / Фото Lost film



Романтична сукня з V-подібним вирізом / Фото Lost film



Вишукана помста Тіллі Даннедж / Фото Divine Stitches

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Образи героїнь фільму "Помста от-кутюр" / Фото Lost film



Весільна естетика у "Помста от-кутюр" / Фото Divine Stitches



Вишукані сукні у стилі 1950-х років / Фото Lost film