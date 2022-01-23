В 2015 году вышла в свет экранизация одноименного романа Розали Гэм "Месть от-кутюр". Тогда же у легендарных главных героинь фильмов " Завтрак у Тиффани " и "Дьявол носит Prada" появилась новая конкурентка Тилли Даннедж, которую сыграла Кейт Уинслет.

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Лучшие образы из фильма "Месть от кутюр"

Лента влюбит даже тех, кто не слишком интересуется модой. В сюжете говорится об обиженной жительнице маленького австралийского городка, которая через 25 лет возвращается в старый отвратительный дом, где ее никто не ждет. Она столкнется с осуждением, насмешками и неприятием, но сможет отстоять свое имя, ведь прихватила с собой невероятное оружие – уникальный дизайнерский талант и швейную машинку.

Теперь перейдем к главному – костюмов героев. Они стали центром внимания в фильме. Над созданием образов работали две художницы. Марго Уилсон – идейница уникального стиля главной героини Тилли. После выхода фильма она выиграла премию AACTA за лучший дизайн костюмов. В свою очередь, над нарядами для других героев, которые были не менее важны в ленте, работала Мэрион Бойс.



Изысканная откровенность / Фото Lost film

События в фильме происходят в 1950-х и платья героинь отлично передают эстетику той эпохи, когда Кристиан Диор смело разрушал послевоенные мотивы в одежде, создавая новые для того времени женские идеалы. Кейт Уинслет в фильме умело транслирует тенденции того времени, интерпретируя их в собственную изысканную сексуальность. Ее женственные и откровенные образы просто поражают.

В конце картины зависимыми от платьев Талли становятся не только жители маленького городка, но и все зрители. Так что делимся с вами вдохновенной подборкой образов, которые позволят почувствовать эстетику фильма.

Изысканная подборка из фильма "Месть от кутюр"



Изысканный стиль Тилли Даннедж / Фото Lost film



Привлекающая откровенность / Фото Lost film



Особенности стиля 1950-х / Фото Divine Stitches



Романтический образ Тилли Даннедж / Фото Divine Stitches



Эпатажный образ главной героини / Фото Lost film



Романтическое платье с V-образным вырезом / Фото Lost film



Изысканная месть Тилли Даннедж / Фото Divine Stitches

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Образы героинь фильма "Месть от кутюр" / Фото Lost film



Свадебная эстетика в "Месть от кутюр" / Фото Divine Stitches