Ідеальна пара: витримане напівсухе біле ігристе SHABO Classic і панетоне

Одна з популярних еногастрономічних традицій Італії – поєднання різдвяної здобної випічки – панетоне – з напівсухим або напівсолодким ігристим, наприклад – свіжим і ароматним Asti або елегантним, витриманим Franciacorta, створеним за класичним методом.
За дивним збігом обставин, італійський панетоне дуже нагадує нашу українську паску – в ньому просто трохи більше ароматних інгредієнтів, таких як цукати й бренді або коньяк. А якщо так, то його, для різноманітності, цілком можна приготувати до великоднього столу! До того ж подавати до нього не традиційний солодкий кагор, а, за прикладом італійців, витримане напівсухе біле ігристе – SHABO Classic.
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Це ігристе з власного винограду теруару Шабо – європейських сортів Піно Блан, Рислінг і Шардоне. Лози цих сортів придбали в Європі й висадили на кращих ділянках теруару.
Витримане напівсухе ігристе SHABO Classic створено за класичною технологією шампанізації, яка передбачає витримку в пляшці на дріжджовому осаді не менше 1,5 років. Вино має тонкий і елегантний аромат, в якому виражені фруктові й квіткові тони з благородними мигдальними відтінками й нотами здоби. Смак – освіжаючий, довгий, округлий, з прекрасним балансом солодкості та свіжості. У смаку відчуваються тони цукатів і груші.
Фото SHABO
Ароматичні й смакові особливості витриманого напівсухого ігристого SHABO Classic ідеальні для того, щоб поєднувати його з пасхальною випічкою! Цукати, фрукти, ваніль і аромат здоби в панетоне доповнять і підкреслять благородні особливості ігристого. Отже, печемо панетоне і дегустуємо його з напівсухим ігристим SHABO Classic!
Спробуйте випекти панетоне самостійно / Фото iStock
Фото iStock
Після випікання дайте панетоне остигнути / Фото iStockМаєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO
Сподіваємося, поки остигав панетоне, ви не забули добре охолодити ігристе – настала його черга! Подавати напівсухе ігристе SHABO Classic варто охолодженим до температури + 10С. Келих – для класичного ігристого з тюльпановидною чашею, або стандартний flute. Впевнені, поєднання з ароматним і пряним панетоне буде ідеальним! Buon appetito!
Riedel Performance Champagne Glasses / Фото Riedel