Ідеальна пара: витримане напівсухе біле ігристе SHABO Classic і панетоне

Одна з популярних еногастрономічних традицій Італії – поєднання різдвяної здобної випічки – панетоне – з напівсухим або напівсолодким ігристим, наприклад – свіжим і ароматним Asti або елегантним, витриманим Franciacorta, створеним за класичним методом.

За дивним збігом обставин, італійський панетоне дуже нагадує нашу українську паску – в ньому просто трохи більше ароматних інгредієнтів, таких як цукати й бренді або коньяк. А якщо так, то його, для різноманітності, цілком можна приготувати до великоднього столу! До того ж подавати до нього не традиційний солодкий кагор, а, за прикладом італійців, витримане напівсухе біле ігристе – SHABO Classic.

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Це ігристе з власного винограду теруару Шабо – європейських сортів Піно Блан, Рислінг і Шардоне. Лози цих сортів придбали в Європі й висадили на кращих ділянках теруару.

Витримане напівсухе ігристе SHABO Classic створено за класичною технологією шампанізації, яка передбачає витримку в пляшці на дріжджовому осаді не менше 1,5 років. Вино має тонкий і елегантний аромат, в якому виражені фруктові й квіткові тони з благородними мигдальними відтінками й нотами здоби. Смак – освіжаючий, довгий, округлий, з прекрасним балансом солодкості та свіжості. У смаку відчуваються тони цукатів і груші.

Фото SHABO

Ароматичні й смакові особливості витриманого напівсухого ігристого SHABO Classic ідеальні для того, щоб поєднувати його з пасхальною випічкою! Цукати, фрукти, ваніль і аромат здоби в панетоне доповнять і підкреслять благородні особливості ігристого. Отже, печемо панетоне і дегустуємо його з напівсухим ігристим SHABO Classic!

Спробуйте випекти панетоне самостійно / Фото iStock

Інгредієнти:

Як готувати

Цукати, родзинки добре промиваємо в теплій воді та заливаємо бренді. Наприклад, ви можете взяти молодий бренді Shabsky VS. Накриваємо й залишаємо на 4-6 годин. У теплому молоці розводимо дріжджі, 1 чайну ложку цукру, накриваємо. Через 5 хвилин додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, олію та добре перемішуємо міксером до отримання однорідної маси. Борошно просіваємо з сіллю, додаємо в тісто та перемішуємо міксером протягом 5 хвилин спочатку на низькій швидкості, а потім збільшуємо швидкість і розмішуємо міксером ще 6-8 хвилин. На цьому етапі тісто почне скочуватися в кулю – це нормально. Додаємо масло кімнатної температури й ще раз добре перемішуємо масу міксером протягом 5 хвилин. Цукати, родзинки віджимаємо, додаємо в тісто і перемішуємо 3-5 хвилин. Потім посудину з тістом відправляємо в холодильник на 7-8 годин (попередньо можна накрити харчовою плівкою).

молоко – 100 мілілітрівяйця курячі – 2 штукивершкове масло – 80 граміволія – 30 мілілітрівцукор – 2 столові ложкицукор ванільний – 5 грамівлимонна цедра – 1 чайна ложкасіль – 3 грамидріжджі сухі – 1 чайна ложкацукати – 160 грамівродзинки – 20 грамівборошно – 250 грамівбренді – 60 мілілітрівяєчні жовтки – 1 штука

Фото iStock

Через зазначений час дістаємо тісто з холодильника, розминаємо, звертаємо в кулю, викладаємо у форми та залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 години. Тісто має збільшитися в об'ємі. Духовку нагріваємо до 180 ° С. Жовток змішуємо з молоком (1 столова ложка). Змащуємо цією масою панетоне і відправляємо їх в духовку. Випікаємо при 180 ° С 20 хвилин, а потім зменшуємо температуру до 150-160 ° С і випікаємо ще 20-30 хвилин. Якщо верхівка почне підгоряти, потрібно опустити деко на нижній рівень духовки. Перевірити готовність випічки можна, проткнувши її сірником: якщо сірник сухий, випічка готова. Тепер готовий панетоне потрібно дістати з духовки та повністю остудити.

Після випікання дайте панетоне остигнути / Фото iStock

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Сподіваємося, поки остигав панетоне, ви не забули добре охолодити ігристе – настала його черга! Подавати напівсухе ігристе SHABO Classic варто охолодженим до температури + 10С. Келих – для класичного ігристого з тюльпановидною чашею, або стандартний flute. Впевнені, поєднання з ароматним і пряним панетоне буде ідеальним! Buon appetito!

Riedel Performance Champagne Glasses / Фото Riedel