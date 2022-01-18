По-справжньому пощастило цим двом молодим людям. Вони вирішили одружились після 2 тижнів відносин.

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Пара одружилась 2 тижні після знайомства

18-річна Клара вразила мережу своєю історією кохання. Вона зустрічалась з хлопцем лише 2 тижні, а тоді вийшла за цього заміж.

Ми познайомилися, коли мені було 15, а Трею 17. Ми зустрічалися деякий час, але потім розійшлись, тому що мені довелося переїхати в інший штат, аби там відвідувати підготовчу школу,

– розповідає Клара.

Після цього у дівчини були відносини з іншим хлопцем, які тривали 2 роки, але вона розуміла, що все ще має почуття до Трея. Тоді молоді люди вирішили відновити спілкування. Їхні відносини розвивались дуже динамічно: Клара та Трей вирішили одружитись вже після двох тижнів побачень.



Пара одружилась після 2 тижнів побачень / Скриншот з відео

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Спершу хлопець освідчився дівчині, а тоді вони вирішили провести церемонію на березі моря. Молодята не запрошували гостей на весілля, а провели цей день удвох. Клара одягла мінімалістичну білу мінісукню та розпустила волосся.



Обмінялись обручками на березі моря / Скришот з відео

Користувачі були шоковані рішенням молодої пари і залишили чимало лайків та коментарів під відео.

"Одружилися через два тижні? Ви можливо хотіли сказати два роки?".

"Дівчино, ти будеш так шкодувати про це".

"Це дуже погана ідея".

Проте багато все ж повірили у щасливе майбутнє молодої пари: