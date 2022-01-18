По-справжньому пощастило цим двом молодим людям. Вони вирішили одружились після 2 тижнів відносин.
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Пара одружилась 2 тижні після знайомства
18-річна Клара вразила мережу своєю історією кохання. Вона зустрічалась з хлопцем лише 2 тижні, а тоді вийшла за цього заміж.
Ми познайомилися, коли мені було 15, а Трею 17. Ми зустрічалися деякий час, але потім розійшлись, тому що мені довелося переїхати в інший штат, аби там відвідувати підготовчу школу,
– розповідає Клара.
Після цього у дівчини були відносини з іншим хлопцем, які тривали 2 роки, але вона розуміла, що все ще має почуття до Трея. Тоді молоді люди вирішили відновити спілкування. Їхні відносини розвивались дуже динамічно: Клара та Трей вирішили одружитись вже після двох тижнів побачень.
Пара одружилась після 2 тижнів побачень / Скриншот з відео
Спершу хлопець освідчився дівчині, а тоді вони вирішили провести церемонію на березі моря. Молодята не запрошували гостей на весілля, а провели цей день удвох. Клара одягла мінімалістичну білу мінісукню та розпустила волосся.
Обмінялись обручками на березі моря / Скришот з відео
Користувачі були шоковані рішенням молодої пари і залишили чимало лайків та коментарів під відео.
- "Одружилися через два тижні? Ви можливо хотіли сказати два роки?".
- "Дівчино, ти будеш так шкодувати про це".
- "Це дуже погана ідея".
Проте багато все ж повірили у щасливе майбутнє молодої пари:
- "Я на 100% впевнений, що якщо ви обидва докладете однакову кількість зусиль у стосунках, усе вийде, незважаючи ні на що!"
- "Успіху тобі! Мої батьки також одружилися через 2 тижні і щасливі в шлюбі вже більше ніж 20 років".