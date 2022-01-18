По-настоящему повезло этим двум молодым людям. Они решили пожениться после 2 недель отношений.

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Пара поженилась 2 недели после знакомства

18-летняя Клара поразила сеть своей историей любви. Она встречалась с парнем всего 2 недели, а потом вышла за этого замуж.

Мы познакомились, когда мне было 15, а Трею 17. Мы встречались некоторое время, но потом разошлись, потому что мне пришлось переехать в другой штат, чтобы там посещать подготовительную школу,

– рассказывает Клара.

После этого у девушки были отношения с другим парнем, которые длились 2 года, но она понимала, что все еще имеет чувства к Трею. Тогда молодые люди решили возобновить общение. Их отношения развивались очень динамично: Клара и Трей решили пожениться уже через две недели свиданий.



Пара поженилась после 2 недель свиданий / Скриншот с видео

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Сначала парень сделал предложение девушке, а затем решили провести церемонию на берегу моря. Молодожены не приглашали гостей на свадьбу, а провели этот день вдвоем. Клара надела минималистическое белое мини-платье и распустила волосы.



Обменялись кольцами на берегу моря / Скришот с видео

Пользователи были шокированы решением молодой пары и оставили немало лайков и комментариев под видео.

"Поженились через две недели? Вы, возможно, хотели сказать два года?".

"Девушка, ты будешь так жалеть об этом".

"Это очень плохая идея".

Однако многие все же поверили в счастливое будущее молодой пары.