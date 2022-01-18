Вийшла заміж через 2 тижні після знайомства: які тепер стосунки у пари

18 січня 2022 , 09:03
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Джерело:

The Sun

Про кохання з першого погляду розповідають багато романів і фільмів, проте в реальності його вдається зустріти не усім.

По-справжньому пощастило цим двом молодим людям. Вони вирішили одружились після 2 тижнів відносин. 

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Пара одружилась 2 тижні після знайомства

18-річна Клара вразила мережу своєю історією кохання. Вона зустрічалась з хлопцем лише 2 тижні, а тоді вийшла за цього заміж.

Ми познайомилися, коли мені було 15, а Трею 17. Ми зустрічалися деякий час, але потім розійшлись, тому що мені довелося переїхати в інший штат, аби там відвідувати підготовчу школу,
– розповідає Клара.

Після цього у дівчини були відносини з іншим хлопцем, які тривали 2 роки, але вона розуміла, що все ще має почуття до Трея. Тоді молоді люди вирішили відновити спілкування. Їхні відносини розвивались дуже динамічно: Клара та Трей вирішили одружитись вже після двох тижнів побачень. 


Пара одружилась після 2 тижнів побачень / Скриншот з відео 

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Спершу хлопець освідчився дівчині, а тоді вони вирішили провести церемонію на березі моря. Молодята не запрошували гостей на весілля, а провели цей день удвох. Клара одягла мінімалістичну білу мінісукню та розпустила волосся.


Обмінялись обручками на березі моря / Скришот з відео 

Користувачі були шоковані рішенням молодої пари і залишили чимало лайків та коментарів під відео.

  • "Одружилися через два тижні? Ви можливо хотіли сказати два роки?".
  • "Дівчино, ти будеш так шкодувати про це".
  • "Це дуже погана ідея".

Проте багато все ж повірили у щасливе майбутнє молодої пари:

  • "Я на 100% впевнений, що якщо ви обидва докладете однакову кількість зусиль у стосунках, усе вийде, незважаючи ні на що!"
  • "Успіху тобі! Мої батьки також одружилися через 2 тижні і щасливі в шлюбі вже більше ніж 20 років".
Автор: Ірина Бенцак