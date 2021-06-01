Модель, фотографка та візажистка з Канади Андреа Рід завжди любила малювати, тож вирішила з паперу перейти й на більш оригінальне полотно – власні губи. Вона стала відома завдяки оригінальному макіяжу, зображаючи на губах кумедних тварин, прекрасні пейзажі, космічні малюнки чи вигадливі візерунки.

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Андреа ніколи не береться за роботу без підготовки. Імпровізація – це добре, проте дівчина завжди знаходить час для початкового ескізу на папері. Щоб викласти лише одне фото такого макіяжу, візажистка витрачає до 6 годин. І сам макіяж – не найдовша частина роботи:

Макіяж займає близько години, фотографування може зайняти від 15 хвилин до 1 години. А потім – ретуш фотографії та постпродакшн, на які я часом витрачаю від 1 до 4 годин, залежно від стану моєї шкіри на той момент,

– пояснює дівчина

Неймовірний пейзаж

Ніби справжній мед стікає

Трохи космічної тематики

Прихильники Андреа часто вказують на те, що площа губ дуже маленька, через це її робота здається дуже клопіткою. Дівчина цілком з ними погоджується, проте це не головна проблема у такі роботі:

Губи – це дуже маленьке і не ідеально рівне полотно. Труднощі виникають й через те, що під час макіяжу мені потрібно взагалі не стискати губи, не посміхатися не говорити та взагалі ніяк ними не рухати,

– зізнається візажистка

Дівчина дуже любить тварин

Милий котик

Не кожен намалює таке й на папері

Бджола ніби жива!

Розум і краса в одному

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Спокійний пейзаж, що заворожує

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Усі фото: інстаграм Андреи Рід