Ми звикли, що картини малюють на полотні, на папері чи на стінах. Норвезькій візажистці цього здалось мало – і вона вирішила перетворити на мистецтво макіяж.

Візажистка з Норвегії Саріна Нексія справжня зірка інстаграму – у неї понад 270 тисяч підписників. Воно й не дивно, адже 24-річна дівчина відійшла від традиційного макіяжу чи живопису на полотнах і створює справжні шедеври за допомогою косметики, доповнюючи свої образи тематичними аксесуарами та кольоровими перуками.

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Саріна легко повторює картини відомих художників, до прикладу, "Народження Венери" Сандро Боттічеллі, зображає зіркове небо, тварини та рослини постають на її щоках, немов справжні, а фантазійні візерунки вражають уяву. Можна побачити навіть цілі сюжети з відомих фільмів та мультфільмів! Пропонуємо насолодитись творчістю талановитої візажистки.

Ніби справжня картина з музею

Дивовижні візерунки

Те саме "Народження Венери" Сандро Боттічеллі

Лише погляньте на цю Дайнеріс

Дівчина зізнається, що ці картини давно для неї вийшли за рамки просто макіяжу:

Може здатися марним витрачати години на макіяж, малюючи щось дивовижне, щоб потім змити це за кілька хвилин. Однак для мене це заняття по-справжньому терапевтичне, і це вид мистецтва, який надихає мене,

– розповідає Саріна

Уявіть лише, скільки часу пішло на цю сцену з "Короля лева"

Сюжет з відомого серіалу "Дивні дива"

Полуниці ніби справжні!

Дуже стильний образ з блискучим равликом

100 балів Ґрифіндору!

Дуже соковитий та літній макіяж

День і ніч в одному обличчі

Яскравий різдвяний макіяж

Головні героїні фільму "Чаклунка"

Вона дивовижна зобразила Аріель та Урсулу

Перед нами справжня королева

Відразу виникають асоціації з мультфільмом "Аладін"

Аліса з оригінальної історії позаздрила б такому макіяжу

Образ продуманий до деталей

Такий Ґрінч точно не зіпсував би Різдво

Справжня жіноча сила

Виглядає дуже оригінально

Спробуйте скласти такий пазл

Який містичний образ, аж моторошно!

Всі фото: інстаграм Саріни Нексії