Мы привыкли, что картины рисуют на холсте, на бумаге или на стенах. Норвежской визажистке этого показалось мало – и она решила превратить в искусство макияж.

Визажистка из Норвегии Сарина Нексия настоящая звезда инстаграма – у нее более 270 тысяч подписчиков. Оно и неудивительно, ведь 24-летняя девушка отошла от традиционного макияжа или живописи на холстах и ​​создает настоящие шедевры с помощью косметики, дополняя свои образы тематическими аксессуарами и цветными париками.

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Сарина легко повторяет картины известных художников, к примеру, "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, изображает звездное небо, животные и растения появляются на ее щеках, словно настоящие, а фантазийные узоры поражают воображение. Можно увидеть даже целые сюжеты из известных фильмов и мультфильмов! Предлагаем насладиться творчеством талантливой визажистки.

Будто настоящая картина из музея

Удивительные узоры

То самое "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли

Только посмотрите на эту Дайнерис

Девушка признается, что эти картины давно для нее вышли за рамки просто макияжа:

Может показаться бесполезным тратить часы на макияж, рисуя что-то удивительное, чтобы потом смыть это за несколько минут. Однако для меня это занятие по-настоящему терапевтическое, и это вид искусства, который вдохновляет меня,

– рассказывает Сарина

Представьте только, сколько времени ушло на эту сцену из "Короля льва"

Сюжет из известного сериала "Очень странные дела"

Клубника будто настоящая!

Очень стильный образ с блестящей улиткой

100 очков Гриффиндору!

Очень сочный и летний макияж

День и ночь в одном лице

Яркий рождественский макияж

Главные героини фильма "Малифисента"

Она удивительно изобразила Ариэль и Урсулу

Перед нами настоящая королева

Сразу возникают ассоциации с мультфильмом "Алладин"

Алиса с оригинальной истории позавидовала бы такому макияжу

Образ продуман до деталей

Такой Гринч точно не испортил бы Рождество

Настоящая женская сила

Выглядит очень оригинально

Попробуйте сложить такой пазл

Какой мистический образ, даже жутко!

Все фото: инстаграм Сарины Нексии