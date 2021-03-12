Візитна картка: SHABO Chardonnay Reserve

Поговоримо про один з найпопулярніших сортів винограду у світі – Шардоне (Chardonnay). Цей сорт родом із Франції, а точніше – з Бургундії.

Його "батьки" – Піно Нуар (Pinot Noir) і майже втрачений сьогодні сорт Гуе Блан (Gouais Blanc). Вчені вважають, що Шардоне з'явився на території сучасної Франції завдяки римському імператору Пробу, який в III столітті нашої ери дарував галлам саджанці цього винограду зі своєї рідної Паннонії. Свою назву новий сорт отримав на честь бургундського села Шардоне, що розташоване у південній частині сучасної Бургундії, в мікрорегіоні Маконне, що славиться своїми винами. У Франції Шардоне вирощують у багатьох регіонах, але еталонними вважаються лише два з них – Бургундія і Шампань.

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Шардоне – сорт досить невибагливий. Він добре себе почуває на різних ґрунтах і в різних кліматичних умовах, проявляючи основні сортові особливості та водночас демонструючи теруарний характер. Він дозріває рано, тому не боїться осінніх дощів, і дає стабільний урожай. Завдяки цим якостям Шардоне завоював неймовірну популярність у всьому світі.

Фото IStock

В кінці 1980-х завдяки бурхливому розвитку виноробства Нового Світу Шардоне здобув світову популярність. Кожен поважаючий себе новосвітський винороб хотів створити Шардоне в бургундському стилі. Глобальна "шардонізація" не обійшла стороною США, Чилі, Австралії, ПАР, не кажучи вже про виноробні країни Європи. До початку 2000-х популярність Шардоне була настільки велика, що це створило ефект відторгнення у деяких фахівців. У США, а потім і в інших англомовних країнах, запустили соціальний флешмоб Anything but Chardonnay ( "все, що завгодно, крім Шардоне"). Сомельє і обізнані споживачі виступали проти засилля безликих, шаблонних вин, які заполонили мас-маркет. Замовляти Шардоне в ресторані стало вважатися чимось непристойним. Якщо ти розбираєшся у вині, ти повинен пити щось особливе – іспанський Альбаріньо, грецький Асиртіко, італійську Гарганегу. Тільки не Шардоне!

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Однак цей хайп тривав недовго. Споживача не обдуриш, і Шардоне є Шардоне. Прекрасні якості цього породистого "бургундця" виявилися непереможним аргументом. Сьогодні Шардоне займає друге місце у світі за загальною площею виноградників білих технічних сортів (технічні сорти – ті, які використовуються для виробництва вина, на відміну від столових, які ми їмо; докладніше про це читайте тут).

Шардоне дає виноробу величезний простір для творчості. Сам по собі він має досить нейтральний характер, тому винороб, використовуючи різні техніки, може сформувати з нього потрібний йому стиль вина. Для того щоб зробити легке вино зі свіжою квітково-фруктовою ароматикою, винифікацию проводять в ємностях з нержавіючої сталі. Якщо ж стоїть завдання отримати вино складніше, більш маслянисте і насичене, Шардоне витримують в дубових бочках.

А тепер – час продегустувати відмінне витримане Шардоне і закріпити прочитане! Пропонуємо вам ознайомитися з Шардоне з колекції витриманих тихих вин SHABO Reserve.

Фото SHABO

Сорт: стовідсотковий Шардоне. Нащадок європейських ліз, підібраних з урахуванням особливостей теруару Шабо й вирощених на його кращих ділянках.

Стиль: тихе біле сухе вино, витримка в дубових французьких і австрійських баріках протягом 6 місяців. Це вино має потенціал пляшкової витримки не менше 2-4 років. Це означає, що якщо, наприклад, ви зараз купуєте Шардоне SHABO Reserve врожаю 2018 року, вже готове до вживання, то завдяки витримці в пляшці ще через пару років воно досягне свого піку: його аромат і смак, розвинувшись за роки витримки в пляшці, будуть насиченими, комплексними й збалансованими. Контроль якості на всіх етапах виробництва вин цієї колекції здійснюють експерти компанії SARL Derenoncourt (Франція).

Колір: світло-солом'яний.

Аромат: в ньому домінують ноти білих фруктів і ягід – персик, абрикос, обліпиха. Також відчуваються властиві теруару Шабо мінеральні ноти і красиві, тонкі ноти витримки.

Смак: свіжий, округлий, фруктовий, післясмак тривалий і приємний.

Подача: охолоджувати до температури + 12С. Келих – класичний для витриманих Шардоне. Його форма підкреслює фруктову ароматику, оксамитову, округлу структуру вина і забезпечує тривалий, збалансований післясмак.

Фото Riedel

З чим поєднувати Шардоне SHABO Reserve? Варіантів багато. Звернемося до порад експертів SHABO.

Прекрасна пара до цього вина – біла морська риба (наприклад, сибас або дорадо), запечена в травах.

Фото IStock

Ще один прекрасний варіант поєднання Шардоне з рибою – приготований на грилі лосось.

Фото IStock

Добре поєднуються з Шардоне SHABO Reserve страви з морепродуктів і мідії. Особливо радимо мідії у вершковому або винному соусі з провансальськими травами!

Фото IStock

Любителям м'ясних страв порекомендуємо до цього вина ніжне курча. Також прекрасним доповненням до нього стануть горіхи й свіжі фрукти – персики, абрикоси та інші кісточкові.

Нагороди: зараз послужний список Шардоне SHABO Reserve налічує 19 нагород від авторитетних міжнародних дегустаційних конкурсів, таких як International Wine Challenge (Велика Британія), International Wine Contest (Румунія), London International Wine Fair (Велика Британія), Concours Mondial de Bruxelles (Бельгія) , Decanter World Wine Awards (Велика Британія), International Wine & Spirit Competition (Велика Британія), Los Angeles International Wine Competition і San Francisco International Wine Competition (США).

Придбати Шардоне SHABO Reserve можна в інтернет-магазині shaboshop.