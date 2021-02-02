Візитна картка: SHABO Classic Brut Rose

Популярність рожевих вин, в тому числі й ігристих, зростає в усьому світі – і не тільки серед жінок. Міф про те, що розе п'ють тільки представниці слабкої статі, давно розвіяний!

Зірка Top Gear Джеремі Кларксон не просто п'є розе, а й відверто цим пишається. Ось що він написав з цього приводу у своїй колонці:

Років 10 назад над чоловіком, який замовив келих рожевого вина в барі, могли б посміятися. Сьогодні ніхто й оком не моргне. Ви п'єте розе, щоб відчути себе щасливим. У цьому немає ніякого снобізму. Багато хто думає, що рожеве вино можна пити тільки в обід, спекотного літнього дня, але, повірте, воно також добре йде в дощ, туман, коли вітряно, хмарно або холодно. Я п'ю рожеве вино і пізньої осені, і на Різдво. Я навіть якось прихопив з собою скриньку розе, вирушаючи на Північний полюс. Це дійсно вино на всі випадки життя

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Рожеві вина найчастіше мають яскраву, квітково-фруктову ароматику. Пити їх легко і приємно, незалежно від пори року і навіть від часу доби – справжні гедоністи, такі, як Джеремі Кларксон, цілком можуть собі дозволити келих розе під час бранчу.

До речі, рожеві вина і, зокрема – класичні рожеві ігристі, дуже гастрономічні: це означає, що вони прекрасно поєднуються з різними стравами і можуть виступати не тільки як аперитив, але і в якості основного вина протягом всієї трапези.

Хочемо представити вашій увазі одне з таких рожевих ігристих вин в колекції SHABO Classic: дегустуємо і описуємо для вас Brut Rose.

Сорт: Піно Нуар, Каберне Совіньон, Мерло. Це європейські сорти винограду, вирощені на кращих ділянках теруару Шабо. Контроль якості на всіх етапах виробництва цього вина здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Стиль вина: це витримане ігристе вино, створене за класичним методом шампанізації в пляшках. Ця технологія передбачає вторинне бродіння, а потім – і довгу витримку ігристого вина безпосередньо в пляшці на тонкому дріжджовому осаді, в цьому випадку – не менше 1,5 років.

Що відбувається з ігристим в процесі такої тривалої витримки на осаді? Офіційний інформаційний ресурс комітету Шампані коротко описує цей процес, в результаті якого квітково-фруктові ноти в ароматі молодих ігристих вин трансформуються в ноти стиглих фруктів. Аромат стає складнішим і вишуканішим.

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Колір: Ніжно-рожевий, перляж (гра бульбашок в бокалі) – середньої інтенсивності, тривалий і витончений.

Аромат: дайте цьому ігристому трохи подихати, і ви відчуєте, як його тонкий аромат розкривається відтінками свіжої полуниці і малини.

Смак: свіжий, зі збалансованою кислотністю і довгим післясмаком, в якому можна почути легкі відтінки літніх ягід.

Загальне враження: гармонійне, збалансоване і освіжаюче ігристе з приємним характером.

Рекомендована температура подачі: + 8 – + 10 С. Подавайте добре охолодженим, але заради експерименту залиште пару ковтків трохи подихати в бокалі – аромат розкриється ще більше і проявить себе у всій красі.

Фото SHABO

Гастрономічні поєднання: морська риба і морепродукти – лобстери, молюски, креветки, устриці – найкращі друзі SHABO Classic Brut Rose. Гарною парою до нього стануть креветки, приготовані в томатному соусі з пряними травами.

Прекрасним вишуканим супроводом до цього ігристого буде червона і чорна ікра.

Картопляні ньокі і креветки в томатному соусі з травами / Фото Unsplash

Ягідні десерти – так, і ще раз так! З ніжним суфле, легким заварним кремом, вершками, головне, щоб десерт був не надто солодким.

Ягідний десерт / Фото Pixabay

Нагороди: це чудове ігристе завоювало кілька міжнародних нагород. За останні кілька років SHABO Classic Brut Rose відзначено нагородами таких авторитетних міжнародних конкурсів, як Decanter World Wine Awards (Велика Британія), International Wine Challenge (Велика Британія) і Mundus Vini (Німеччина).

Рожеве ігристе SHABO Classic Brut Rose можна придбати в провідних торгових мережах України, а також купити в один клік в інтернет-магазині SHABO.