Популярность розовых вин, в том числе и игристых, растет во всем мире – и не только среди женщин. Миф о том, что розе пьют только представительницы слабого пола, давно развеян!

Звезда Top Gear Джереми Кларксон не просто пьет розе, но и откровенно этим гордится. Вот что он написал по этому поводу в своей колонке:

Лет 10 назад над человеком, который заказал бокал розового вина в баре, могли бы посмеяться. Сегодня никто и глазом не моргнет. Вы пьете розе, чтобы почувствовать себя счастливым. В этом нет никакого снобизма. Многие думают, что розовое вино можно пить только в обед, жарким летним днем, но, поверьте, оно также хорошо идет в дождь, туман, когда ветрено, облачно или холодно. Я пью розовое вино и поздней осенью, и на Рождество. Я даже как-то прихватил с собой ящичек розе, отправляясь на Северный полюс. Это действительно вино на все случаи жизни.

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Розовые вина чаще всего имеют яркую, цветочно-фруктовую ароматику. Пить их легко и приятно, независимо от времени года и даже от времени суток – настоящие гедонисты, такие, как Джереми Кларксон, вполне могут себе позволить бокальчик розе во время бранча.

Кстати, розовые вина и, в частности – классические розовые игристые, очень гастрономичны: это означает, что они прекрасно сочетаются с различными блюдами и могут выступать не только в качестве аперитива, но и в качестве основного вина в течение всей трапезы.

Хотим представить вашему вниманию одно из таких розовых игристых вин в коллекции SHABO Classic: дегустируем и описываем для вас Brut Rose.

Сорт: Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло. Это европейские сорта винограда, выращенные на лучших участках терруара Шабо. Контроль качества на всех этапах производства этого вина осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Стиль вина: это выдержанное игристое вино, созданные по классическому методу шампанизации в бутылках. Эта технология предполагает вторичное брожение, а затем – и долгую выдержку игристого вина непосредственно в бутылке на тонком дрожжевом осадке, в данном случае – не менее 1,5 лет.

Что происходит с игристым в процессе такой длительной выдержки на осадке? Официальный информационный ресурс комитета Шампани кратко описывает этот процесс, в результате которого цветочно-фруктовые ноты в аромате молодых игристых вин трансформируются в ноты спелых фруктов. Аромат становится более сложным и изысканным.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Цвет: Нежно-розовый, перляж (игра пузырьков в бокале) – средней интенсивности, длительный и изящный.

Аромат: дайте этому игристому немного подышать, и вы почувствуете, как его тонкий аромат раскрывается оттенками цветов, свежей клубники и малины.

Вкус: свежий, со сбалансированной кислотностью и долгим послевкусием, в котором слышны легкие оттенки летних ягод.

Общее впечатление: гармоничное, сбалансированное и освежающее игристое с приятным характером.

Рекомендуемая температура подачи: +8-+10С. Подавайте хорошо охлажденным, но ради эксперимента оставьте пару глотков немного подышать в бокале – аромат раскроется еще больше и проявит себя во всей красе.

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Фото SHABO

Гастрономические сочетания: морская рыба и морепродукты – лобстеры, моллюски, креветки, устрицы – лучшие друзья SHABO Classic Brut Rose. Хорошей парой к нему станут креветки, приготовленные в томатном соусе с пряными травами.

Прекрасным изысканным сопровождением к этому игристому будет красная и черная икра.

Картофельные ньокки и креветки в томатном соусе с травами / Фото Unsplash

Ягодные десерты – да, и еще раз да! С нежным суфле, легким заварным кремом, сливками, главное, чтобы десерт был не слишком сладким.

Ягодный десерт / Фото Pixabay

Награды: это превосходное игристое завоевало несколько международных наград. За последние несколько лет SHABO Classic Brut Rose отмечено наградами таких авторитетных международных конкурсов, как Decanter World Wine Awards (Великобритания), International Wine Challenge (Великобритания) и Mundus Vini (Германия).

Розовое игристое SHABO Classic Brut Rose можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в интернет-магазине SHABO.