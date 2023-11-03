NPC-стріми в Україні одразу ж стали мемом, через що такі фрази як "Вогник, жарко-жарко" чи звуки "Ґ" стали мемами. Що це за тренд та чому набирає популярності – пояснює 24 Канал.

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Коли з'явилися NPC-стріми і що це таке

Наприкінці літа 2023 року в азійському сегменті Tik Tok з'явився новий вид стрімів – NPC. Їхня суть проста – блогери реагують на подарунки у вигляді емодзі, ілюструючи їх, використовуючи міміку, жести та звуки. Першопроходцем цього жанру вважається японська тіктокерка Natuecoco. Чому цей вид стрімів називається саме так? Термін NPC є абревіатурою від non-playable character, що в українському перекладі звучить як "неігровий персонаж", тобто бот, дії якої чітко прописані та контролюються програмою.

Перші NPC-стріми: дивіться відео

У контексті стрімів, такими "неігровими персонажами" є власне блогери, однак їхні дії прописані не в коді, а фактично підписниками, які кидають ті самі подарунки. Цікавим є те, що подарунки в соцмережі не є безкоштовними, відповідно люди витрачають кошти для того, аби блогер поводився так, як цього хоче глядач.

Як цей тренд дійшов до України

В епоху глобалізації світові тренди за короткий проміжок часу набувають популярності у всьому світі, тому і не дивно, що восени NPC-стріми з'явилися і в Україні. Першою стрімеркою такого формату стала блогерка Аріша Лінр. Те, як дівчина реагує на подарунки уже стало мемом. Наприклад, на "вогонь" вона відповідає "вогник, жарко-жарко", на "морозиво" – "бррр, холодно", на "шоколад" – "ам, дупця росте". У перерві між тим дівчина стримає і повторює звук "ґ".

Як виглядають українські NPC-стріми: дивіться відео

Хоч жанр і виглядає дивним, проте поціновувачів у нього чимало, що зумовило появу нових стрімерів на просторах інтернету, які намагаються повторити успіх Аріші.

Хоча заробіток від такого виду діяльності не назвеш великим. Для того, аби заробити 1 долар, блогерам треба отримати від 50 до 100 подарунків, адже половину "заробленого" забирає сама соціальна мережа.