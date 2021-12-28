Герої нашої добірки потішили себе такими нестандартними малюнками. Зазвичай їх набивають на руках, біля коліна та інших частинах тіла, які можуть згинатися. Але один відчайдушний чоловік взагалі зробив таке татуювання на всю ногу. Погляньте на ці круті малюнки!
Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют
Міль з величезними крилами
Фото інстаграм izzy.inkz
Якщо не згинати, то обличчя досить кумедно виглядає
Фото інстаграм veksvanhilliktattoo
Ого!
Фото інстаграм veksvanhilliktattoo
Як вам таке?
Фото інстаграм jblat.tattoos
Моторошно!
Фото інстаграм veksvanhilliktattoo
Це найкраще татуювання!
Фото інстаграм kldst.tattoo
Хтось дуже любить гусінь!
Фото інстаграм m.a.i.a.tattoo
Оленячий ріг
Фото інстаграм andgy_sloan
Бу!
Фото інстаграм veksvanhilliktattoo
Раз – і хвостик піднявся
Фото інстаграм _nukeleo