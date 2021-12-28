Герои нашей подборки порадовали себя такими нестандартными рисунками. Обычно их набивают на руках, у колена и других частях тела, которые могут сгибаться. Но один отчаянный мужчина вообще сделал такую татуировку на всю ногу. Взгляните на эти крутые рисунки!
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
Моль с огромными крыльями
Фото инстаграм izzy.inkz
Если не сгибать, то лицо довольно смешно смотрится
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Ого!
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Как вам такое?
Фото инстаграм jblat.tattoos
Жутко!
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Это лучшая татуировка!
Фото инстаграм kldst.tattoo
Кто-то очень любит гусениц!
Фото инстаграм m.a.i.a.tattoo
Рог оленя
Фото инстаграм andgy_sloan
Бу!
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Раз – и хвостик поднялся
Фото инстаграм _nukeleo