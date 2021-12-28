Вони оживають: 10 оригінальних татуювань, які вас здивують

Рухомі тату мають дуже ефектний вигляд. Один невеликий рух – і малюнок чарівно оживає. Добірка особливих татуювань – далі на Life 24!

Герої нашої добірки потішили себе такими нестандартними малюнками. Зазвичай їх набивають на руках, біля коліна та інших частинах тіла, які можуть згинатися. Але один відчайдушний чоловік взагалі зробив таке татуювання на всю ногу. Погляньте на ці круті малюнки!

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Міль з величезними крилами

Фото інстаграм izzy.inkz

Якщо не згинати, то обличчя досить кумедно виглядає

Фото інстаграм veksvanhilliktattoo

Ого!

Фото інстаграм veksvanhilliktattoo

Як вам таке?

Фото інстаграм jblat.tattoos

Моторошно!

Фото інстаграм veksvanhilliktattoo

Це найкраще татуювання!

Фото інстаграм kldst.tattoo

Хтось дуже любить гусінь!

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Фото інстаграм m.a.i.a.tattoo

Оленячий ріг

Фото інстаграм andgy_sloan

Бу!

Фото інстаграм veksvanhilliktattoo

Раз – і хвостик піднявся

Фото інстаграм _nukeleo