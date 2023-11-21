Зима – період стресу для волосся і його вигляд залежить не тільки від догляду, але й від того, який головний убір ви оберете. Від яких шапок узимку варто відмовитися – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Манікюр – не лише про красу: японські вчені вразили висновками про вплив процедури на здоров'я

Тісні шапки

Якщо головний убір надто тісний – ваше волосся за такий вибір вам не подякує. Така шапка ускладнює циркуляцію крові та потік поживних речовин до волосяних цибулин.

Це може позначитися на вигляді вашого волосся. Або ж у найгіршому випадку воно почне випадати.

Синтетика

Головні убори із синтетичних матеріалів не тільки ускладнюють циркуляцію крові, але й створюють своєрідний парниковий ефект на вашій голові. Тому звертайте увагу на матеріал, з якого виготовлений убір – що більше натуральний, то кращим буде для вашої голови.

Убори не за погодою

Якщо ви одягаєте надто теплі головні убори, то ваша голова буде пітніти, а коріння волосся стануть жирними та неохайними. Тому важливо обирати такий убір, який буде доречним до погоди. Наприклад, вовняна шапка у погоду, коли температура вище нуля – погана ідея.

Надто багато декору

Головні убори з надлишком декору не лише здешевлюють ваш образ, але й шкодять волоссю, адже воно постійно зачіпляється за декоративні елементи і зазнає механічних пошкоджень. Тому краще обирати шапки без зайвих декоративних елементів.