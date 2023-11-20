У межах дослідження науковці з двох університетів Японії опитали 500 жінок. Більшість із них регулярно робили манікюр у салонах, а ще значна частина – робили самостійно вдома або ж не робили взагалі.

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Як манікюр впливає на здоров'я

Для дослідження усі учасниці сходили на манікюр у салони. Ще раніше вченим вдалося встановити, що ця процедура викликає відчуття розслаблення та ейфорії, а також значно зменшує тривогу. Гарний настрій, за їхніми висновками, є наслідком реакції на людський дотик. Та цього разу висновки були дещо іншими.

Зокрема чималий вплив на самопочуття жінок мали безтурботні розмови під час процедури з майстром або ж іншими клієнтками. Жінок після манікюру питали про зміст та якість розмов, що дозволило зробити такі висновки. Особливий вплив на самопочуття такі балачки мали для тих, хто зазвичай не відвідував салони.

Манікюр позитивно впливає на ментальне здоров'я / Фото Pixabay

Найкраще на настрій впливали розмови про хобі та буденну рутину, поганий вплив мали бесіди про життєві труднощі.

Наше дослідження показує, що догляд за нігтями в салоні в поєднанні з легкими розмовами може позитивно вплинути на психологічний стан людини,

– підсумовує автор дослідження Ацуші Кавакубо, доцент університету Сайтама Гакуен.

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