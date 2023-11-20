Нещодавно зі старої вишитої скатертини майстриня створила сучасну трендову сукню. 24 Канал розповідає, як жінка подарувала нове життя сімейній реліквії.

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Як стара скатертина отримала новий вигляд

Тікток-блогерка та кравчиня Мегі Нельсон дарує друге життя давно забутим речам. Так, вона переробила стару скатертину у дизайнерську сукню. Тканину відправила їй одна з підписниць.

Її серце розбивалось від того, що скатертина не використовується і лежить у шафі,

– розповідає Мегі Нельсон.

Жінка ділиться, що річ мала елементи вишивки ручної роботи, тож вона вирішила їх зберегти. У її руках стара бабусина скатертина перетворилась на сучасну сукню.

Як виглядає нова сукня зі старої тканини: дивіться відео

Додамо, що давати нове життя старим речам – це доволі популярний сьогодні тренд. Нещодавно Морган Паркер, весільна фотографка зі штату Флорида, вирішила додати до власного весілля більше символіки. Вона одягла сукню своєї мами, в якій 30 років тому та брала шлюб.