Зрозуміло, що такі татуювання роблять лише на тих ділянках тіла, які можна згинати. Саме це допомагає оживити весь малюнок. Оцініть ці неймовірні роботи від тату-майстрів. Можливо, й ви захочете схоже татуювання!

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Метелик розмахує крилами

Фото інстаграм bryn.beer_official

Мабуть, це зробив працівник барбершопу

Фото інстаграм eldersigntattoo

А рибка кусається!

Фото інстаграм taultattoo

Русалонька оживає

Фото інстаграм roselinebucher

Який красивий метелик!

Фото інстаграм jblat.tattoos

Кусь!

Фото інстаграм jemmaleetattoo

Лікоть рухається – метелик теж!

Фото інстаграм blacklotustattoostudio

Хтось дуже любить кіно!

Фото інстаграм burakerenguler

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Фото інстаграм ___kein.mensch___

Вау!

Фото інстаграм geeroetattoo