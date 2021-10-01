Вони змінюються: 10 оригінальних татуювань, які вас здивують

Талановиті майстри зробили героям нашої добірки нестандартні татуювання, які можуть "ворушитися". Один рух – і малюнок чарівно оживає. Виглядає все дійсно оригінально!

Зрозуміло, що такі татуювання роблять лише на тих ділянках тіла, які можна згинати. Саме це допомагає оживити весь малюнок. Оцініть ці неймовірні роботи від тату-майстрів. Можливо, й ви захочете схоже татуювання!

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Метелик розмахує крилами

Фото інстаграм bryn.beer_official

Мабуть, це зробив працівник барбершопу

Фото інстаграм eldersigntattoo

А рибка кусається!

Фото інстаграм taultattoo

Русалонька оживає

Фото інстаграм roselinebucher

Який красивий метелик!

Фото інстаграм jblat.tattoos

Кусь!

Фото інстаграм jemmaleetattoo

Лікоть рухається – метелик теж!

Фото інстаграм blacklotustattoostudio

Хтось дуже любить кіно!

Фото інстаграм burakerenguler

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Фото інстаграм ___kein.mensch___

Вау!

Фото інстаграм geeroetattoo