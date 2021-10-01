Вони змінюються: 10 оригінальних татуювань, які вас здивують
Джерело:Reddit
Талановиті майстри зробили героям нашої добірки нестандартні татуювання, які можуть "ворушитися". Один рух – і малюнок чарівно оживає. Виглядає все дійсно оригінально!
Зрозуміло, що такі татуювання роблять лише на тих ділянках тіла, які можна згинати. Саме це допомагає оживити весь малюнок. Оцініть ці неймовірні роботи від тату-майстрів. Можливо, й ви захочете схоже татуювання!
Цікаво Солодко без цукру! Як SHABO єдина в Україні створює природно-напівсолодкі вина
Метелик розмахує крилами
Фото інстаграм bryn.beer_official
Мабуть, це зробив працівник барбершопу
Фото інстаграм eldersigntattoo
А рибка кусається!
Фото інстаграм taultattoo
Русалонька оживає
Фото інстаграм roselinebucher
Який красивий метелик!
Фото інстаграм jblat.tattoos
Кусь!
Фото інстаграм jemmaleetattoo
Лікоть рухається – метелик теж!
Фото інстаграм blacklotustattoostudio
Хтось дуже любить кіно!
Фото інстаграм burakerengulerДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
І навіть протез ноги! Цікаво-цікаво
Фото інстаграм ___kein.mensch___
Вау!
Фото інстаграм geeroetattoo