Екстравагантні образи, смішні невдачі й просто круті моменти – повертаємо собі чудовий святковий настрій разом із Life 24. Нехай увесь 2022 рік у вас буде легким та позитивним, як у героїв нашої добірки!

Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée

"Прикрасила столик на свята"

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Святковий захист від Covid-19

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Чоловік щороку приходить перед Різдвом у святковому костюмі

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Всі такі щасливі!

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Крута зачіска!

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Брауні згорів, тому з нього зробили столик

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Піжама для новорічних свят

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Ого!

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Татко любить пожартувати

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Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Котику подарували 5 доларів на Різдво

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